ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio kentinde, savunma avukatlığı yapan eski muhabir Mariah Medina'nın mahkeme salonunda giydiği kıyafet tartışmalara neden oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Bexar County Ceza Mahkemesi'nde görülen bir jüri duruşması sırasında hakim, Medina'yı kürsüye çağırarak üzerindeki kolsuz elbisenin uygunsuz olduğunu belirtti ve aracında ceket bulunup bulunmadığını sordu.

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Medina, üzerinde gri renkli bir J.Crew elbisesi bulunduğunu ifade etti. Aynı kıyafeti daha önce televizyon yayınlarında ve farklı mahkemelerde giydiğini vurgulayan avukat, göğüs dekoltesi veya açık bir sırt detayı bulunmayan bu elbise için daha önce hiçbir uyarı almadığına dikkat çekti.

MAHKEME KURALLARINDA YER ALMIYOR

Bexar County mahkeme kurallarında avukatlar için genel bir iş kıyafeti zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Medina, yasaklı kıyafetler listesinde kendi giydiği tarzda bir elbisenin yer almadığını savundu. Hakimin konuyu ele alış biçimini profesyonellikten uzak olarak nitelendiren avukat, yine de süreci uzatmamak adına aynı hakimin duruşmalarına ceketle katılacağını açıkladı. Medina'nın paylaşımı sosyal medyada, hakimin kararını destekleyenler ile avukata hak verenler arasında fikir ayrılıklarına yol açtı.

ABD MAHKEMELERİNDE KIYAFET İNİSİYATİFİ KİMDE?

ABD yargı sisteminde mahkeme salonlarındaki giyim kuralları genellikle temel iş etiği standartlarına dayandırılıyor. Ancak uygun iş kıyafeti tanımının sınırları ilçe bazında kesin çizgilerle ayrılmadığı durumlarda, salon içindeki düzenin sağlanmasında ve kıyafetin duruşma ciddiyetine uygunluğunun denetlenmesinde son karar yetkisi büyük ölçüde duruşma hakiminin değerlendirmesine bırakılıyor.