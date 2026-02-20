Ankara’dan Gürcistan’a giden M.İ.'nin kullandığı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, yan yattı. Şoför M.İ. (57) ile yolcular Z.Ç. (38), A.P. (60), S.A. (55), Z.A. (56), G.A. (23) ve N.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yan yatan otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA