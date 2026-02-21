Sivillerin hedef alındığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa Vadisi, İsrail hava kuvvetlerinin ani ve şiddetli bombardımanıyla sarsıldı. Çok sayıda sivil yapının enkaza döndüğü operasyon, küresel çapta büyük yankı uyandırdı. Ortadoğu'daki bu sıcak gerilim, uluslararası turizm hareketliliği ve küresel güvenlik endişeleri bağlamında Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bölgeden gelen son haberler, felaketin boyutunun giderek büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Lübnan güvenlik kaynakları, enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte ilk etapta 6 olarak duyurulan can kaybının 10'a yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise an itibarıyla 50'ye ulaştı. Yaralı akınına uğrayan yerel hastanelerin acil servislerinde kapasite sınırları zorlanırken, arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binaların enkazındaki umutlu bekleyişi ve çalışmaları aralıksız sürüyor.

ATEŞKESE BÜYÜK DARBE

Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın diplomatik çabalarıyla 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes mutabakatı, bu kanlı saldırıyla birlikte ağır bir yara aldı. Lübnan makamları, Tel Aviv yönetimini ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçluyor. Gelen tepkiler üzerine İsrail ordusundan (IDF) yapılan açıklamada ise operasyonun sivil halkı hedef almadığı, doğrudan Hizbullah'ın komuta merkezleri ile lojistik üslerinin vurulduğu iddia edildi. Ancak sahadaki görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, füzelerin hedefi olan noktaların yoğun sivil yerleşim birimleri olduğunu belirterek, ölenler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğuna dikkat çekiyor.