İddiaya göre İstanbul’da hırdavatçılık yapan F.A.Ç., internet ortamındaki bir oyun platformunda tanıştığı A.Y. ile görüşmek için Samsun’a geldi. İkili buluştuğu sırada, A.Y.’nin eşi B.Y. durumu fark ederek aracıyla takip etmeye başladı.

Peşindeki araçtan kendisine silah doğrultulduğunu düşündüğünü öne süren F.A.Ç., panik içinde hızlanarak uzaklaşmaya çalıştı. Kovalamaca Bafra’daki Sedde Kavşağı’na kadar sürdü. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün otomobili yoldan çıkarak takla attı.

Ters dönen araçtan kendi imkânlarıyla çıkan F.A.Ç.’nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, sürücünün hastaneye gitmeyi kabul etmediği bildirildi.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise polis incelemesiyle ortaya çıktı. F.A.Ç.’nin kendisine doğrultulduğunu iddia ettiği silahın gerçek değil, oyuncak tabanca olduğu belirlendi.

Kazanın ardından B.Y.’nin takla atan araçta bulunan eşini çıkararak bölgeden uzaklaştırdığı öğrenildi. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.