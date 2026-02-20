İddiaya göre, Alanya’da muz bahçesinde tanıştığı Mehmet D’nin evlilik vaadinde bulunduğunu ileri süren Şerife Ş., bu süreçte çeşitli gerekçelerle kendisinden para talep edildiğini belirtti. Şerife Ş., farklı zamanlarda toplam 7 milyon TL’yi bulan ödemeler yaptığını, ancak evlilik gerçekleşmeyince dolandırıldığını anladığını iddia etti. Yaşadıklarını, ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programına çıkarak kamuoyuyla paylaşan Şerife Ş., mağduriyetinin giderilmesini istediğini ifade etti.

İddialar Müge Anlı’nın canlı yayınında gündeme taşındı. Şerife Ş., tanıştığı erkek arkadaşının kendisine güzel sözler söylediğini, ancak çocuklarının durumu öğrenmesini istemediği için ilişkiyi gizli yürüttüğünü anlattı. Ailenin açıklamasına göre, yaşlı kadının yaklaşık 7 milyon lira değerindeki dairesi kısa süre içinde el değiştirdi.

Programda konuşan aile üyeleri ise Şerife Ş.’nın Gazipaşa’daki tapu müdürlüğüne götürüldüğünü ve dairenin Mehmet D.’nin üzerine geçirildiğini öne sürdü. İddiaya göre ev, kısa süre içinde üçüncü kişilere de satıldı.

“EVİ SATTIĞINI ÇOCUKLARIM BİLMESİN”

Mehmet B. ise canlı yayında yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmedi. Evi rayiç bedel üzerinden satın aldığını, geri kalan kısmın elden ödendiğini savundu. Tapu işleminin kadının isteğiyle gerçekleştiğini öne süren Mehmet D., satıştan üç ay sonra Hatay’a birlikte gittiklerini, ancak aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söyledi.

Program sırasında evin satış bedeli ve gerçek piyasa değeri arasında fark olduğu yönünde tartışma yaşandı. Mehmet D., evi yaklaşık 1,5 milyon liraya aldığını, şu anki değerinin ise 3,5–3,7 milyon lira civarında olduğunu iddia etti. Aile ise dairenin değerinin çok daha yüksek olduğunu savundu.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU TARTIŞMASI

Yayında en dikkat çeken başlıklardan biri de akıl sağlığı raporu oldu. 65 yaş üstü satış işlemlerinde sağlık raporu alınıp alınmadığı sorusu gündeme geldi. Mehmet D., kadının kendi başına rapor aldığını ileri sürdü. Aile ise işlemlerin çocuklardan habersiz yürütüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili tarafların birbirinden karşılıklı şikâyetçi olduğu ve sürecin yargıya taşındığı öğrenildi. Dosyanın mahkemede olduğu ve tapu devriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.