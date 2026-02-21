TRENDYOL Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor'u Alanya'da 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Corendon Alanyaspor, elde ettiği 3 puanla rahat bir nefes almıştı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde moral depolayan takım, Başakşehir karşısında da aynı disiplin ve mücadele gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Ligin üst sıralarına tırmanma adına büyük önem taşıyan mücadelede Alanyaspor, kazanarak ligde 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle iç saha performansını yukarı çekmek isteyen turuncu-yeşilliler, taraftar desteğini de arkasına alarak güçlü rakibini eli boş göndermeyi planlıyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı son antrenmanla tamamlayan Alanyasporlu futbolcular, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Teknik heyetin, rakibin hücum organizasyonlarına karşı özel önlemler üzerinde durduğu öğrenildi. Oba'da futbolseverleri bugün yüksek tempolu ve mücadele gücü yüksek bir karşılaşma bekliyor.