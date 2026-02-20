​PROTOKOL İMZALANDI



​Milletvekili Kaya; Finike Cengiz Topel Ortaokulu bünyesinde kurulacak olan Eda Kaya Fen ve Teknoloji Laboratuvarı için Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ile resmi protokolü imzaladı.



​"BİLİMİ ÇOCUKLARIMIZIN AYAĞINA GETİRİYORUZ"



​Konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, temel amacının çocukların bilime erişimini kolaylaştırmak ve teorik bilgileri pratiğe dökebilecekleri alanlar yaratmak olduğunu vurguladı. Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Milletvekili maaşımı Antalyalı çocuklarımızın eğitimine aktarmaya devam ediyorum. Manavgat ve Gazipaşa’nın ardından üçüncü laboratuvarımızı Finike’de hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın bilime daha kolay ulaşabilmesi ve deney yaparak öğrenebilmesi için bu adımı attık. Finike’mize ve öğrencilerimize hayırlı olsun."

​TEŞEKKÜR MESAJI

​Projenin hayata geçirilme sürecindeki destekleri için yetkililere teşekkür eden Aykut Kaya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Finike Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şükranlarını sundu.

​Yeni laboratuvarın kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine açılması bekleniyor.