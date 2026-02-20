ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı endişesi ve stoklardaki sert düşüşle Brent petrol 71,80 dolara çıktı. Gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatı yeniden yukarı yönlü hareket etti. Dün 71,61 dolara kadar yükselen Brent, günü 71,60 dolar seviyesinden kapattı. Sabah saatlerinde ise yüzde 0,3 artışla 71,80 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda WTI ham petrolün varili 66,91 dolardan işlem gördü.

Uzmanlara göre yükselişte birden fazla başlık etkili. ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna hattındaki tıkanıklık ve ABD’de beklenmedik stok düşüşü fiyatları destekliyor. Petrol piyasasında “72 dolar eşiği aşılır mı?” sorusu yeniden gündemde.

ABD-İRAN GERİLİMİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD’nin 2003 Irak işgali sonrası Orta Doğu’ya en büyük hava gücünü sevk ettiği öne sürüldü. İran’a yönelik olası bir askeri hazırlık iddiası piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili sürecin 10 gün içinde netleşeceğini belirterek, “Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur” mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da olası bir saldırı ihtimaline karşı “savaş hazırlığı” talimatı verdiği aktarılıyor. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani ise askeri saldırı durumunda meşru müdafaa hakkını kullanacaklarını açıkladı.

Artan tansiyon, küresel petrol ticaretinin kilit geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda akış kesintisi yaşanabileceği endişesini güçlendiriyor. Bu ihtimal bile fiyatları yukarı itmeye yetiyor.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDA BELİRSİZLİK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cenevre’de ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerde askeri konularda ilerleme sağlandığını ancak siyasi alanda kayda değer bir gelişme olmadığını açıkladı.

Barış umutlarının zayıf kalması, Rus enerji ihracatına yönelik yaptırımların gevşetileceği beklentisini azaltıyor. Bu durum da petrol fiyatlarını destekleyen bir başka unsur olarak öne çıkıyor.

ABD STOKLARINDA 9 MİLYON VARİLLİK SÜRPRİZ DÜŞÜŞ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon varil azalarak 419 milyon 800 bin varile geriledi. Oysa piyasa beklentisi 1 milyon 700 bin varil artış yönündeydi.

Benzin stokları da 3 milyon 200 bin varil düşüşle 255 milyon 800 bin varile indi. Beklentilerin tersine gelen bu veriler, fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

AKARYAKITA ZAM GELİR Mİ?

Brent petrolde teknik olarak 77,30 dolar direnç, 66,63 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor. 72 doların kalıcı şekilde aşılması halinde iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına zam ihtimali güçlenebilir.

Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde petrol fiyatlarındaki her artış, pompa fiyatlarına gecikmeli olarak yansıyor. Özellikle yaz sezonu öncesi yükselen petrol fiyatları, hem bireysel araç sahiplerini hem de taşımacılık sektörünü doğrudan etkiliyor.

Depo yarım olan sürücüler için tablo net: Küresel gerilim düşmezse akaryakıt tabelasında yukarı yönlü güncelleme sürpriz olmayacak.