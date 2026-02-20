İddiaya göre, bir süredir Hatice ve Yılmaz Uğur çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Üç katlı apartmanın son katındaki dairede ikamet eden çifte ulaşamayan ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine merdivenli itfaiye aracının yardımıyla evin balkonundan içeri girip, kapıyı açtı. Evin içerisine giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz Uğur’un hayatını kaybettiği, eşi Hatice Uğur’un ise baygın olduğu tespit edildi. Bilinci kapalı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz Uğur’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yılmaz Uğur'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan Hatice Uğur'un tedavisinin de sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.