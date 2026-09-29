ALANYA’NIN Tosmur Mahallesi’ne bağlı Gölbeleni Yaylası’nda mahalle sakinlerinin dayanışması sonucu yaklaşık 200 metrekarelik cami inşa edildi. Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan ile Alanyalı gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma, vatandaşların maddi katkılarıyla tamamlandı.

Yaylada yaşayan ve bölgeye gelen vatandaşların ibadet ihtiyacına cevap verecek caminin yapım sürecinde Tosmur halkı seferber olurken, farklı bölgelerden hayırseverler de destek verdi.

MUHTAR VE GENÇLER ÖNCÜLÜK ETTİ

Caminin yapım sürecine Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan öncülük etti. Gündoğan’ın yanı sıra gençlerden Celaleddin Aydoğan, Tunahan Karapulat, Musa Karaduman, Hilmi Gündoğan, İsa Karaduman, Osman Karaduman ve İbrahim Aydoğan da çalışmaların yürütülmesinde görev aldı.

Mahalle sakinlerinin desteğiyle başlayan süreç kısa sürede geniş bir dayanışmaya dönüştü. Vatandaşların sağladığı maddi katkılar, caminin yapımının tamamlanmasında önemli rol oynadı.

200 METREKARELİK CAMİ İMECE USULÜYLE YAPILDI

Gölbeleni Yaylası’nda yaklaşık 200 metrekarelik alana inşa edilen camide imece kültürü ön plana çıktı. Mahalle sakinleri ve hayırseverler imkanları ölçüsünde çalışmaya katkı sunarak yapının tamamlanmasına destek verdi.

Vatandaşların ortak çabasıyla yükselen cami, bölge halkının ibadet ihtiyacını karşılamasının yanı sıra Tosmur’daki yardımlaşma ve dayanışmanın da bir örneği oldu.

TOSMUR HALKI CAMİ İÇİN SEFERBER OLDU

Caminin yapımına yalnızca Tosmur’da yaşayan vatandaşlar değil, çevre bölgelerden hayırseverler de maddi katkı sağladı. Çok sayıda vatandaşın desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda Gölbeleni Yaylası yeni camisine kavuştu.

Mahalle sakinlerinin ortak emeğiyle hayata geçirilen yapı, yaylada yaşayan vatandaşların kullanımına kazandırıldı.

ORTAK EMEKLE GÖLBELENİ’NE KAZANDIRILDI

Muhtar Yakup Gündoğan, gençler ve mahalle sakinlerinin birlikte yürüttüğü çalışma, geleneksel imece kültürünü Gölbeleni Yaylası’nda yeniden yaşattı. Vatandaşların maddi destekleriyle tamamlanan yaklaşık 200 metrekarelik cami, bölge sakinlerinin ortak çabasının eseri olarak hizmet verecek.