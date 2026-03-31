​Türkiye’nin savunma sanayiindeki gururu ASELSAN’ın ruhunu ve disiplinini yaşatan Gül Kamoy, geçtiğimiz hafta sonu Alanya Mahmutlar Kılıçaslan İlköğretim Okulu Müdürü Fatma Ayan’ın davetlisi olarak bölgeyi ziyaret etti. Okul yararına düzenlenen galaya onur konuğu olarak katılan Kamoy, hem eğitime sağladığı anlamlı destekler hem de vizyoner kişiliğiyle ilgi odağı oldu.

​BİR KONTEYNERDEN BİLGİ YUVASINA: EĞİTİME VEFA

​Gül Kamoy’un Kılıçaslan İlköğretim Okulu ile olan köklü bağı, okulun kuruluş yıllarında gerçekleştirdiği stratejik bir bağışla başladı. Okulun kütüphane ihtiyacını karşılamak adına bağışladığı konteyner, kısa sürede modern bir kütüphaneye dönüştürülerek öğrencilerin hizmetine sunulmuştu. Düzenlenen törende, eğitime sunduğu bu kalıcı katkılardan dolayı Kamoy’a bir şükran plaketi takdim edildi. Bu anlamlı vefa örneği, törene katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

​ASELSAN RUHUYLA BİR ÖMÜR: SAVUNMA SANAYİİNDE KADIN LİDERLİĞİ

​ASELSAN’ın efsanevi kurucu Genel Müdürü merhum Mehmet Hacim Kamoy’un kızı olan Gül Kamoy, babasından devraldığı "milli teknoloji" bayrağını büyük bir başarıyla taşıyor. ASELSAN İzmir Bölge Müdürlüğü görevinden emekli olmasına rağmen, 71 yaşındaki bitmek bilmeyen enerjisiyle sektöre yön vermeye devam eden Kamoy, savunma sanayii gibi zorlu bir alanda kadın yöneticiliğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde pek çok teknoloji şirketinin fikirlerine başvurduğu kıymetli bir danışman olan Kamoy, disiplini ve sarsılmaz milli duygularıyla örnek teşkil ediyor.

Gül Kamoy, Alanya ziyareti kapsamında aile dostu ve biyografi yazarı Silvan Güneş tarafından ağırlandı.