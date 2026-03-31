Programlarda, farklı yaş gruplarından katılımcılar suyun önemi, sürdürülebilir kullanımı ve altyapı süreçleri hakkında yerinde bilgi alma fırsatı buldu. ASAT Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve doğru kullanım alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinliklerde, hem teknik bilgi paylaşımı hem de farkındalık çalışmaları bir arada yürütüldü. Eğitimden çevre bilincine kadar geniş bir çerçevede planlanan programlarla, katılımcıların suyun yaşam döngüsündeki kritik rolünü daha iyi kavraması ve günlük hayatta su tasarrufu konusunda bilinçli davranışlar geliştirmesi hedeflendi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YERİNDE EĞİTİM

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde 'Hidrolojik Analiz İlkeleri' dersi kapsamında eğitim gören 50 üniversite öğrencisi, Duraliler İçme Suyu Üretim Tesisleri'ne teknik gezi düzenledi. Öğrenciler içme suyu iletim hatlarını, pompa ve vana sistemleri ile klorlama süreçlerini yerinde inceleyerek teorik bilgilerini uygulama ile pekiştirdi.

MİNİK ÖĞRENCİLERE SU TASARRUFU VE ARITMA SÜREÇLERİ ANLATILDI

Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde, ilkokul öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Duraliler İçme Suyu Üretim Tesisi ile Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen gezide öğrencilere suyun yaşam için önemi, tasarruf bilinci ve atıksu arıtma süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

SU KAYNAKLARININ KORUNMASINDA YERİNDE FARKINDALIK

Öte yandan, yine ilkokul öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin katılımıyla Kırkgöz Göleti'nde bir etkinlik düzenlendi. Programda, su kaynaklarının korunmasına yönelik bilgilendirme yapılırken, çevre temizliği etkinliği de gerçekleştirilerek farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: DHA