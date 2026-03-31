Alanya ve Antalya’da alışveriş yapanlar dikkat! 31 Mart BİM indirim kataloğunda temel gıda ve protein ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar var.

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin yakından takip ettiği BİM 31 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Bugün itibarıyla raflara gelen ürünler arasında hem mutfak alışverişini ilgilendiren temel gıdalar hem de sporcu beslenmesine yönelik takviyeler öne çıkıyor.

Özellikle son dönemde artan gıda fiyatları nedeniyle vatandaşlar indirimli ürünleri daha yakından takip ediyor. Alanya’da da birçok kişi sabah saatlerinde mağazaların yolunu tuttu. Raflar… hızlı boşalıyor.

TEMEL GIDA VE ATIŞTIRMALIKLAR ÖNE ÇIKIYOR

“Haftanın Önerileri” etiketiyle sunulan kampanyada, günlük tüketimde sık tercih edilen ürünlerde uygun fiyatlı seçenekler dikkat çekiyor.

Öne çıkan bazı ürünler şöyle:

Nestle Çikolata Keyfi Paketi (9x30 gr): 199 TL

Patito Patates Cipsi (135 gr): 35 TL

Rixy Mısır Çerezi (117 gr): 34,50 TL

Dokuru Kurutulmuş Meyve: 109 TL

Nestle 1927 Bitter Çikolatalı Gofret (8x28 gr): 89 TL

Biscolata Mood Orman Meyveli (125 gr): 49 TL

Eti Form Bisküvi (40 gr): 12,50 TL

Market alışverişinde küçük gibi görünen bu indirimler, özellikle kalabalık ailelerde aylık harcamaya ciddi etki ediyor. Birkaç ürün bile sepette fark yaratıyor…

SPORCU ÜRÜNLERİNDE DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Bu haftanın kataloğunda sporcu beslenmesine yönelik ürünler de geniş yer buldu. Son yıllarda Alanya’da spor salonlarına olan ilginin artmasıyla birlikte bu ürünlere talep de yükselmiş durumda.

Protein OCN Kreatin (250 gr): 299 TL

Protein OCN Pre-Workout (250 gr): 299 TL

Protein OCN Kolajen (250 gr): 329 TL

Protein OCN Protein Tozu (750 gr): 949 TL

Protein OCN Pirinç Kreması (1500 gr): 299 TL

Protein OCN %100 Fıstık Ezmesi (330 gr): 119 TL

Protein OCN Protein Bar (50 gr): 59 TL

Protein OCN Magnezyum (45 kapsül): 199 TL

Özellikle protein tozu ve kreatin gibi ürünlerin fiyatları, spor yapan gençler için önemli bir maliyet kalemi haline gelmişti. Bu kampanya, “deneyeyim mi?” diyenler için bir fırsat olabilir.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Kampanyada yalnızca temel gıda değil, farklı kategorilerde de indirimler yer alıyor:

Çotonak Şeker İlavesiz Fındık Ezmesi (300 gr): 259 TL

McVities Hobnobs Yulaflı Bisküvi (255 gr): 69 TL

Bebeto Ice Cream Yumuşak Şeker (120 gr): 39 TL

Falım Karanfil Aromalı Sakız (5x7 gr): 45 TL

Zühre Ana Bromelain Şurubu (250 ml): 210 TL

Bazı ürünler ilk bakışta gereksiz gibi geliyor ama kasaya gelince… yine sepete giriyor.

STOKLAR SINIRLI, ERKEN SAATLER KRİTİK

31 Mart itibarıyla başlayan kampanyada ürünler sınırlı stoklarla satışa sunuluyor. Özellikle popüler ürünlerin gün içinde tükenmesi bekleniyor.

Sabah erken saatlerde alışveriş yapanlar avantajlı oluyor. Öğlene kalınca raflar… boş.

Kampanya Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında geçerli olacak.