İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün geçmiş yıllardaki faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren İ.K. ve E.Ç.'nin beyanları doğrultusunda incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalarda, örgütün geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği öne sürülen çeşitli saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ SALDIRILAR MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, 2016 ile 2019 yılları arasında İstanbul'da meydana gelen çeşitli saldırılar incelendi.

Bu kapsamda;

31 Mart 2016'da Sultangazi'de TOMA aracına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı,

1 Mayıs 2016'da polis araçlarına molotofkokteyli atılması ve Gazi Polis Merkezi'ne ateş açılması,

2016 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir kulübenin yakılması,

6 Nisan 2017'de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması,

2019 yılında AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunun kurşunlanması olayları yeniden değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 50 şüpheli belirlendi.

7 İLDE 27 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında tespit edilen 50 şüpheliden 11'inin cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Türkiye'de bulunduğu değerlendirilen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, İstanbul'da 21, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de ise toplam 6 olmak üzere 27 adrese baskın düzenledi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Terörle mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda hakkında yakalama çalışması yürütülen 19 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel nitelikte olduğu değerlendirilen dokümana el konuldu.

Ele geçirilen materyaller incelemeye alınırken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.