ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde Mustafa Tuna’nın kırmızı listesi, 2. Meslek Komitesi’nde elde ettiği sonuçla dikkat çekti. Tarım ve hayvancılık sektörünün temsil edildiği komitede kırmızı liste 276 oy alırken, mavi liste 132 oyda kaldı. Aradaki 144 oyluk fark, kırmızı listeye seçimlerin en yüksek oy üstünlüğünü getirdi. Bu sonuçla kırmızı liste, komitedeki üç meclis üyeliğinin tamamını kazandı.

HALCİLERİN TERCİHİ SONUCU BELİRLEDİ

Kırmızı listenin açık ara öne çıktığı komitede Alanya halcilerinin desteği ön plana çıktı. Seçim sonuçları, hal esnafının tercihinin sandığa güçlü şekilde yansıdığını ortaya koydu. Özellikle Türkler’de yapılan yeni hal kompleksi ile ilgili sorunların, sektör temsilcilerinin seçim tercihlerinde etkili olduğu değerlendirildi.

SORUNLAR TERCİHİ ETKİLEDİ

Yeni hal kompleksi ile ilgili yaşadıkları sorunlara mevcut yönetim döneminde çözüm bulunamadığını düşünen halciler, bu nedenle Mustafa Tuna’nın kırmızı listesine yöneldiklerini ifade ettiler. Sektör temsilcilerinin beklentilerine karşılık bulamamasının seçim sonuçlarına yansıdığı belirtilirken, 144 oy farkla gelen galibiyet, tarım ve hayvancılık komitesinde kırmızı listenin en güçlü sonuçlarından biri oldu.