Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında iç ve dış politikaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'daki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci, İsrail ve Yunanistan ile ilişkiler ve gündemdeki soruşturmalar konuşmasının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

"SUUDİ ARABİSTAN'A HER TÜRLÜ DESTEK VERİLMELİ"

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, bölgedeki gerilimin daha fazla can kaybına yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, "Husilerin saldırılarına göz yumamayız. Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli. Ne gerekiyorsa da onu yaparız, diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten MHP lideri, uluslararası ticaret ve enerji arz güvenliğinin de risk altında olduğunu söyledi.

"DAHA FAZLA MÜSLÜMAN KANI AKMAMALI"

Husilere saldırılarını derhal durdurma çağrısında bulunan Bahçeli, bölgesel anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

İslam dünyasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Bahçeli, daha fazla can kaybının yaşanmaması gerektiğini belirterek Türkiye'nin Suudi Arabistan ile dayanışmasını sürdüreceğini dile getirdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ TAMAMLANACAK"

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmelerde önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen çevrelerin bulunduğunu savunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye süreci nihayete erdirilecektir" diyerek kararlılık mesajı verdi.

İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİLER

İsrail'in Orta Doğu'daki politikalarını da eleştiren Bahçeli, bölgedeki istikrarsızlığın artmasından İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

İsrail Başbakanı'nın politikalarını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, Mescid-i Aksa'ya yönelik girişimlerin bölgedeki gerilimi daha da artırdığını savundu.

YUNANİSTAN'A: "TÜRKİYE'Yİ KORKUTAMAZLAR"

Yunanistan'ın savunma alanındaki adımlarına da değinen Bahçeli, Türkiye'nin askeri tehditlerden çekinmeyeceğini belirtti.

Atina yönetimine gerilimi artıracak politikalardan uzak durma çağrısı yapan Bahçeli, "Kimden ne silah alıyorsa alsın Türkiye'yi korkutamazlar" dedi.

FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve futbol camiasına ilişkin tartışmalara da değinen Bahçeli, hukuka aykırı faaliyetlerle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını ifade eden Bahçeli, yargı sürecine güvendiklerini belirtti.

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan MHP lideri, bazı çevrelerin gündemdeki soruşturmaları siyasi tartışmalara dönüştürmeye çalıştığını ileri sürdü.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRILAR GÜNDEMDE

Bahçeli'nin açıklamaları, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede gerilimin yükseldiği bir dönemde geldi.

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı bildirilen saldırılarda, ilk açıklamalara göre 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Saldırıların ardından bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği yeniden gündeme gelirken, Türkiye ve Pakistan'ın da adıyla anıldığı Mekke İttifakı çerçevesindeki olası destek seçenekleri tartışılmaya başlandı.

Bahçeli'nin Suudi Arabistan'a destek çağrısı, Orta Doğu'da artan gerilim karşısında Türkiye'nin izleyeceği politikaya ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.