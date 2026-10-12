İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gerçekleştirilen Asayiş Toplantısı'nın ardından okul güvenliğine ilişkin alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmesinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Çiftçi, okul çevrelerinde denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖĞRENCİLERDEN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYACAK

Bakan Çiftçi, ihtiyaç duyulan okullarda polis ve jandarma ekiplerinin öğrenciler okula gelmeden en az 30 dakika önce görev yerlerinde hazır bulunacağını belirtti.

Okul giriş ve çıkış saatleri ile öğle aralarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade eden Çiftçi, olası risklere karşı önleyici tedbirlerin güçlendirileceğini söyledi.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Yeni talimatlar kapsamında güvenlik önlemleri yalnızca okul kapılarıyla sınırlı kalmayacak.

Öğrencilerin kullandığı ulaşım güzergâhları, okul servisleri, parklar, sosyal alanlar ve metruk binalarda da denetimler artırılacak.

Emniyet ve Jandarma birimleri, çocukların güvenliğini tehdit edebilecek durumlara karşı koordineli şekilde görev yapacak.

AKRAN ZORBALIĞI VE ŞİDDETE KARŞI ÖNLEM

Bakan Çiftçi, akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidine karşı da çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılması için ilgili birimlerin işbirliği içerisinde hareket edeceği bildirildi.

"TEK BİR EVLADIMIZIN GÜVENLİĞİ DAHİ İHMALE GELMEZ"

Çocukların güvenliğinin en önemli önceliklerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü tek bir evladımızın dahi güvenliği ihmale gelmez."

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde okul güvenliğini güçlendirmeye ve önleyici tedbirleri artırmaya devam edeceklerini belirtti.