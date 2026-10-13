Azerbaycan'da okul kıyafetlerine yönelik yeni düzenlemelerin ardından başörtüsü tartışmaları ülke gündeminin önemli konularından biri haline geldi. Bazı okullarda başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin içeri alınmadığına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Celilabad bölgesindeki 9 No'lu Ortaokul'da başörtülü kız öğrencilerin okuldan geri çevrildiği, duruma tepki gösteren velilerin ise okul yönetimiyle görüşmek istediği aktarıldı. Bir okulun girişinde başörtülü kişilerin içeri girmesini engellemek amacıyla barikat kurulduğu da iddia edildi.

YENİ KIYAFET DÜZENLEMESİ TARTIŞMA YARATTI

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun 21 Eylül 2026'da okul kıyafetlerine ilişkin kuralları değiştirdiği belirtildi. Düzenlemede okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve laik eğitim anlayışıyla bağdaşmadığı değerlendirilen kıyafet unsurlarına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Ancak düzenlemede başörtüsünü açıkça yasaklayan bir hüküm bulunmamasına rağmen bazı okul yönetimlerinin kuralları bu yönde uyguladığı öne sürüldü.

6 Ekim'de öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin ayrı bir düzenlemenin kabul edilmesiyle tartışmalar eğitimcileri de kapsadı.

ÖĞRENCİLER DERSLERİ BOYKOT ETTİ

Başkent Bakü ve Sumgayıt'ta bazı başörtülü öğretmenlerden başörtülerini çıkarmalarının veya görevlerinden ayrılmalarının istendiği iddia edildi.

Uygulamalara tepki gösteren öğrenciler ise bazı okullarda derslere girmeyerek arkadaşlarına ve öğretmenlerine destek verdi.

Bakü'nün Balahani yerleşimindeki 69 No'lu okulda öğrencilerin protesto düzenlediği, Masallı bölgesinde de benzer eylemler gerçekleştirildiği aktarıldı.

PROTESTOLARDA 37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Azerbaycan İçişleri Bakanlığının 12 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, okul kıyafetleri nedeniyle yaşanan olaylar kapsamında 37 kişi gözaltına alındı.

Bakanlık, gözaltına alınan kişilerin eğitim kurumlarının çalışmalarını engellediğini, görevlilerle tartıştığını ve bazı kurumlara zarar verdiğini ileri sürdü. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DİNİ ÖZGÜRLÜK VE EĞİTİM HAKKI TARTIŞMASI

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ve laik anayasal düzene sahip Azerbaycan'da yaşanan gelişmeler, dini özgürlükler ile eğitim kurumlarındaki kıyafet kurallarını yeniden gündeme taşıdı.

Uygulamaya karşı çıkanlar, başörtülü öğrencilerin eğitimden uzaklaştırılmasının temel haklara aykırı olduğunu savunurken, tartışmaların ülkenin farklı bölgelerinde devam ettiği belirtiliyor.