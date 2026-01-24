Araç sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen muayene ücretleri, Alanya’dan İstanbul’a tüm Türkiye’de sürücülerin sabrını zorlamaya devam ediyor. Zorunlu araç muayenesi için tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK istasyonuna giden bir vatandaşın isyanı, milyonlarca araç sahibinin tercümanı oldu. Henüz 20 bin kilometredeki aracı için talep edilen fahiş rakamlar ve ödeme sırasındaki "ekstra" tarife tartışmayı alevlendirdi.

BİR İMZA İÇİN 4 BİN 241 LİRA

İstasyona giden vatandaş, aracının neredeyse hiç kullanılmadığını ve sadece 20 bin kilometrede olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Kısa süren kontrollerin ardından kendisine çıkarılan 4 bin 241 TL’lik fatura karşısında şoke olan araç sahibi, asıl gerilimi ödeme yapmak istediğinde yaşadı.

KREDİ KARTINA 300 LİRA "HİZMET BEDELİ"

Nakit taşımanın zorlaştığı günümüzde ödemeyi kredi kartı ile yapmak isteyen vatandaş, vezneden aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Kartla ödeme yapılması durumunda yaklaşık 300 TL tutarında bir "fark" veya "komisyon" alınacağının belirtilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

"BU NASIL BİR ŞİRKET, NASIL BİR DÜZEN?"

Yaşadığı durumu video çekerek sosyal medyada paylaşan öfkeli vatandaş, uygulamanın haksız kazanç olduğunu savundu. Tek yetkili kurumun bu tavrını sert sözlerle eleştiren sürücü, "Nasıl bir şirketse, nasıl bir soygun yapıyor?" ifadeleriyle isyan etti. Alanya’daki sürücülerin de sıkça şikayetçi olduğu yüksek muayene ücretleri ve kredi kartı komisyonu tartışması, bu paylaşımın ardından sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturdu. Kullanıcılar, zorunlu bir hizmette vatandaşa başka seçenek sunulmamasını eleştiri yağmuruna tuttu.