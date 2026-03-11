İzmir merkezli Mpstone Madencilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bir süre önce konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak yürütülen süreçte şirketin finansal yapısında beklenen toparlanma sağlanamadı.

Alacaklılarla uzlaşma sağlanamaması üzerine dosyayı değerlendiren İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında iflas kararı verdi.

KONKORDATO SÜRECİ BAŞARISIZ OLDU

Mahkemeye sunulan mali tablolar ve konkordato sürecinde yürütülen görüşmelerin ardından şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi mümkün görülmedi. Bunun üzerine mahkeme, şirketin iflasına hükmetti.

DENİZLİ’DE MERMER OCAKLARI BULUNUYORDU

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren Mpstone Madencilik, özellikle doğal taş ve mermer üretimiyle biliniyordu. Şirketin üretim faaliyetlerini ağırlıklı olarak Denizli’deki mermer ocaklarında sürdürdüğü belirtiliyor.

SEKTÖRDEKİ YANSIMALARI MERAK EDİLİYOR

Türkiye’de mermer ve doğal taş sektörü, özellikle turizm bölgelerinde otel, konut ve ticari yapı projeleri için önemli bir tedarik zinciri oluşturuyor. Bu nedenle sektörde yaşanan gelişmeler, Antalya ve Alanya gibi inşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde de yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, mermer ve doğal taş üretiminde faaliyet gösteren şirketlerin piyasadan çekilmesinin kısa vadede inşaat ve turizm yatırımlarında kullanılan doğal taş tedarikini ve fiyatlarını etkileyebileceğini belirtiyor. Bu durumun özellikle Alanya’daki otel yenilemeleri, konut projeleri ve turizm yatırımlarında kullanılan mermer tedariki açısından sektörde dikkatle izlenen bir gelişme olduğu ifade ediliyor.