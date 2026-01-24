Antalya, Meteoroloji’nin "Sarı Kod" ile uyardığı şiddetli yağış sisteminin en ağır darbesini yedi. Gece saatlerinde şiddetini artıran ve kenti teslim alan sağanak, hayatı durma noktasına getirdi. Şehir merkezinde rögarların taşmasıyla ana arterler göle dönerken, trafikteki sürücüler ve evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar tam bir can pazarı yaşadı. Konyaaltı ve Muratpaşa’da sulara gömülen çok sayıda araç yollarda terk edildi.

TARIM ALANLARINDA BÜYÜK YIKIM

Felaketin en ağır faturası ise tarım sektörüne çıktı. Alanya’daki üreticileri de tedirgin eden görüntüler, komşu ilçelerden geldi. Aksu, Serik ve Manavgat hattındaki binlerce dönüm sera ve tarım arazisi sel sularına teslim oldu. Aksu’da ağaçların yarıya kadar suya gömüldüğü, personel servislerinin yol ortasında mahsur kaldığı görüldü. Kardeş Kentler Caddesi’nde selin şiddetiyle kaldırım çöktü.

MANAVGAT’TA EVLERİ SU BASTI

Alanya’nın sınır komşusu Manavgat’ta da durum kritik. Gece boyu süren yağış nedeniyle Şelale Mahallesi’nde 3 katlı binaların zemin katlarını su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Belediye ekipleri, su basan ev ve caddelerde tahliye için zamana karşı yarış başlattı. Kumluca, Kaş ve Serik’te hasar tespit çalışmaları sürerken, örtü altı üretimde ciddi kayıplar olduğu rapor edildi.

YAĞIŞ REKORU KIRILDI: 190 KİLOGRAM

Meteoroloji verileri, yaşanan afetin boyutunu sayısal olarak da gözler önüne serdi. Son 24 saatte Türkiye genelinde en fazla yağış düşen nokta, metrekareye tam 190 kilogram ile Aksu oldu. Alanya güzergahındaki Serik’e 110 kilogram, Manavgat’a ise 92,3 kilogram yağış düştü. Muratpaşa 185,4 kilogramlık yağışla rekoru zorladı.

ALACABEL GEÇİDİNDE KAR ALARMI

Sahilde sel felaketi yaşanırken, yüksek kesimlerde kar esareti başladı. Alanya’yı Konya’ya ve İç Anadolu’ya bağlayan en kritik lojistik hattı olan Akseki-Seydişehir kara yolunda kış şartları ağırlaştı. 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Bölge trafik ekipleri, bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Yağışlı sistemin gelecek hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.