İngiltere’de faaliyet gösteren enerji şirketi Amber Energy Solutions LTD, yaşanan mali sıkıntıların ardından iflas başvurusunda bulundu. Cardiff merkezli şirketin 27 Şubat’ta idari yönetime geçtiği açıklanırken, şirket yönetimi kayyumlara devredildi.

Enerji piyasasında “bağımsız üçüncü taraf aracı” modeliyle bilinen şirketin iflası, sektörde dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. İflas süreci sonrası yaklaşık 170 çalışan iş aramaya başladı.

YÖNETİM FRP ADVISORY’E DEVREDİLDİ

Şirketin yönetimi, yeniden yapılandırma süreci kapsamında FRP Advisory Trading Limited bünyesinde görev yapan Matthew Whitchurch ve Jonathan Dunn’a devredildi. Bu süreçte şirketin varlıkları ve faaliyetlerinin nasıl devam edeceği konusunda incelemelerin sürdüğü belirtiliyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE TANINAN BİR ŞİRKETTİ

2009 yılında kurulan Amber Energy Solutions, sanayi ve ticari işletmelere enerji tedariki, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik çözümleri sunuyordu. Şirket, yenilikçi yaklaşımıyla enerji sektöründe dikkat çekerken 2021 yılında İngiltere’nin en yenilikçi 101 enerji şirketi arasında gösterilmişti.

Son dönemde yaşanan finansal zorluklar nedeniyle şirketin cirosunun yaklaşık 11 milyon sterlin seviyesine kadar gerilediği ifade ediliyor.

SEKTÖRDE ŞOK ETKİSİ

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bazı yöneticiler, iflas kararının sektörde şaşkınlık yarattığını dile getirdi. BCR Associates Yönetici Direktörü Richard Dormer, gelişmeyi “şok edici” olarak değerlendirirken, Brownlow Utilities Ltd Yönetici Direktörü Lee McGhie ise haberin özellikle çalışanlar açısından zor bir süreç oluşturduğunu söyledi.

Uzmanlara göre küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve ekonomik baskılar, birçok şirketi finansal açıdan zorlamaya devam ediyor.

KÜRESEL EKONOMİK BASKI

Enerji sektöründe yaşanan bu gelişme, küresel ekonomik dalgalanmaların şirketler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi. Öte yandan Türkiye’de de enerji sektöründe zaman zaman lisans iptali ve finansal zorluklar nedeniyle şirketlerin faaliyetlerini sonlandırdığı biliniyor.