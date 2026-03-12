TOKİ’nin İstanbul için açtığı 100 bin sosyal konut projesinde kura listeleri erişime açıldı. Resmî sayfada kabul ve red listeleri yer alırken, kura günü için henüz net tarih paylaşılmadı.

İstanbul’da 100 bin sosyal konut için başvuru yapan yüz binlerce kişi, artık ilk kritik aşamayı geride bırakmış durumda. TOKİ’nin yayımladığı listelerle birlikte kuraya katılabilecek başvuru sahipleri ile başvurusu değerlendirme dışı kalanlar ayrıldı. Bu gelişme, özellikle dar gelirli aileler, gençler, emekliler ve çok çocuklu haneler için sürecin en önemli eşiklerinden biri olarak görülüyor.

RESMÎ SAYFADA KABUL VE RED LİSTELERİ YAYINDA

TOKİ’nin İstanbul’a özel başvuru sayfasında şehit kategorisi, engelli kategorisi, emekli kategorisi, genç kategorisi, üç çocuk ve üzeri aile kategorisi ile diğer başvuru sahipleri için ayrı listeler yayımlandı. Aynı sayfada başvurusu reddedilenler için de ayrı bağlantı yer alıyor.

Başvuru sahipleri, e-Devlet ve TOKİ sisteminde yer alan başvuru bilgileri üzerinden listelerde durumlarını kontrol edebiliyor. Bu aşamada yayımlanan listeler, kuraya katılım hakkını gösteriyor; nihai hak sahipliği ise noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.

KURA TARİHİ HENÜZ RESMEN DUYURULMADI

Vatandaşların en çok merak ettiği başlık olan TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için resmî sayfada henüz gün ve saat bilgisi bulunmuyor. TOKİ’nin İstanbul sayfasındaki “kura tarihi” bölümü şu an boş görünüyor. Bu nedenle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde dolaşan tarihler için resmî açıklama beklemek gerekiyor.

Başvuru bilgilendirme formuna göre hak sahibi belirleme kurası, noter huzurunda ve idare denetiminde yapılacak. Kura takvimi belli oldukça TOKİ’nin internet sayfası ve resmî duyuru kanalları üzerinden ilan edilecek.

BAŞVURULAR HANGİ ŞARTLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ?

TOKİ’nin yayımladığı bilgilendirme metnine göre başvurular; ikamet, vatandaşlık, yaş, hane durumu ve başvuru kategorisine uygun belge gibi kriterler üzerinden incelendi. Özellikle büyükşehir projelerinde ikamet şartı ve başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmadığı gibi başlıklar belirleyici oldu.

Bu nedenle listede adı yer almayan ya da başvurusu reddedilen kişiler açısından en kritik konu, ret gerekçesinin hangi kriterden kaynaklandığını kontrol etmek olacak. Başvuru sırasında eksik belge, hatalı kategori seçimi ya da şartlara uymayan beyanlar değerlendirme dışı kalmaya neden olabiliyor.

“170 BİN RED” İDDİASI İÇİN RESMÎ DETAY BEKLENİYOR

Bazı yayın organlarında İstanbul’da yaklaşık 170 bin başvurunun reddedildiği yönünde bilgiler yer aldı. Ancak TOKİ’nin kamuya açık İstanbul sayfasında bu rakamı ayrıntılı biçimde doğrulayan sayısal tablo şu an görünmüyor. Bu nedenle söz konusu sayının resmî ve detaylı dökümle desteklenmesi için yeni açıklama beklenmesi daha sağlıklı olacak.

Haberi takip edenler açısından burada önemli nokta şu: Resmî sistemde red listesi bağlantısı yer alsa da, toplam red sayısı ve gerekçelerin dağılımı konusunda kurumdan ek açıklama gelmesi süreci daha net hale getirecek.

BAŞVURU ÜCRETİ NASIL İADE EDİLECEK?

Başvuru bilgilendirme formunda yer alan bilgiye göre sosyal konut başvuruları için 5 bin TL başvuru bedeli alındı. Hak sahibi olamayan vatandaşlara bu bedelin iade edilmesi öngörülüyor. İade süreci, kura ve değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından başvurunun yapıldığı kanal ve banka sistemi üzerinden yürütülecek.

Bu nedenle kura sonucunda hak sahibi olamayanların, iade takvimi ve ödeme yöntemi için yine TOKİ’nin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

İSTANBUL’DA İLÇE DAĞILIMI DA MERAK KONUSU

İstanbul için açıklanan toplam kontenjan 100 bin konut olsa da, konutların hangi ilçelerde ve hangi etaplarla yapılacağına ilişkin ayrıntılı dağılım henüz netleşmiş değil. İlçe bazlı planlamanın kura süreci ilerledikçe ve ihale aşamaları şekillendikçe daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

Bu başlık, özellikle kira baskısının yüksek olduğu ilçelerde yaşayan dar gelirli aileler açısından ayrı önem taşıyor. Konutların hangi bölgelerde yükseleceği, sadece hak sahiplerini değil, İstanbul’daki barınma dengesi ve kira piyasasını da yakından ilgilendiriyor.

Sonuç olarak süreçte ilk perde açıldı; kabul ve red listeleri yayımlandı. Ancak asıl kritik eşik, resmî kura tarihinin ilan edilmesi ve ardından hak sahiplerinin netleşmesi olacak.