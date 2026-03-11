Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının 14 Mart’tan itibaren yatırılacağını ve bayram ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce ödeneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen grup toplantısında emeklileri yakından ilgilendiren yeni ödeme takvimini açıkladı. Buna göre emekli maaşı ödemeleri öne çekildi ve ödemeler 14 Mart itibarıyla başlayacak. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyeleri de geleneksel uygulamada olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ 14 MART’TA BAŞLIYOR

Toplantıda konuşan Erdoğan, bu aya özel olarak emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiğini belirtti. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli için maaş ödemeleri 14 Mart’tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Ödemelerin tahsis numarasına göre kademeli şekilde yapılması bekleniyor. Detaylı ödeme takviminin ise kısa süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulması öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında emeklilere yönelik ikinci müjdeyi de verdi. emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi konusunda açıklama yapan Erdoğan, ikramiyelerin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacağını söyledi.

Bu uygulama sayesinde özellikle bayram öncesinde artan harcamalar nedeniyle emeklilerin rahatlaması amaçlanıyor. Bayram alışverişi, yol masrafları ve günlük giderler düşünüldüğünde ikramiyelerin erken ödenmesi birçok emekli için önemli bir destek olarak görülüyor.

Bazı emekliler için bu tarih, kira ve fatura ödemelerinin denk geldiği döneme geliyor. O yüzden maaşların birkaç gün erken yatırılması bile bütçede ciddi bir rahatlama yaratabiliyor. Özellikle sabit gelirle geçinen emekliler için bu tür ödeme düzenlemeleri günlük hayatı doğrudan etkiliyor.

Şimdi gözler SGK’nın açıklayacağı emekli maaşı ödeme takvimi 2026 Mart listesinde. Çünkü milyonlarca emekli, maaşlarının hangi gün hesaplarına yatacağını öğrenmek için bu duyuruyu bekliyor.