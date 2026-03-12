Antalya’da Kur Korumalı TL mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 6 Mart haftasına ilişkin yayımladığı verilere göre, kentte KKM hesaplarında bir haftada 87 milyon TL’lik azalış yaşandı. Böylece toplam KKM büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar TL seviyesine indi.

Veriler, hem Antalya’da hem de Türkiye genelinde yatırımcıların KKM hesaplarından kademeli şekilde çıkış yaptığını ve farklı finansal araçlara yöneldiğini ortaya koyuyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ HACMİ ARTTI

BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi bir haftada 24 trilyon 167,2 milyar TL’den 24 trilyon 201 milyar TL’ye yükseldi. Kredilerdeki artış sınırlı da olsa devam etti.

Alt kalemlerde ise farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Tüketici kredileri toplamda 3 trilyon 46 milyar TL seviyesine gerilerken, bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 900 milyar TL olarak kaydedildi.

Ticari ve diğer krediler ise 18 trilyon 254,52 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ

Verilere göre taksitli ticari krediler bir haftada 3 trilyon 677,6 milyar TL’den 3 trilyon 711,8 milyar TL’ye yükseldi. Kurumsal kredi kartları bakiyesi ise 876 milyar TL seviyesinde ölçüldü.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar da artış gösterdi. Bir önceki hafta 652,53 milyar TL olan takipteki alacaklar, 6 Mart haftasında 657,25 milyar TL’ye çıktı.

MEVDUATTA GERİLEME

Toplam menkul değerler 7 trilyon 87,7 milyar TL’den 7 trilyon 140 milyar TL’ye yükselirken, bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise 28 trilyon 286,5 milyar TL’den 27 trilyon 849 milyar TL’ye geriledi.

BDDK verileri, özellikle KKM hesaplarında düşüş eğiliminin devam ettiğini ve yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmeye başladığını gösteriyor. Antalya’da da benzer eğilimin sürdüğü görülüyor.