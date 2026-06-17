Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen operasyon, kentte hukuk camiasının gündemine oturdu. İlk bilgilere göre soruşturma kapsamında toplam 12 avukat gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında, 2024 yılında yapılan seçimle Denizli Barosu Başkanlığı görevine gelen Av. Ufuk Kök’ün de bulunduğu ifade edildi.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve adli sürecin sonucunda yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiği belirtildi.