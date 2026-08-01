Alanya Belediyesi, son günlerde kurum yöneticilerinin isimlerini kullanarak haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere karşı resmi bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz şahıslar Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü'nün adını kullanarak vatandaşlardan maddi yardım talebinde bulunuyor.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ PARA TALEP ETMEZ

Kurumdan yapılan resmi bilgilendirmede, hiçbir belediye yöneticisinin şahsi veya kurumsal gerekçelerle vatandaşlardan doğrudan para istemesinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Yetkililer, halkın yardımseverlik duygularını suistimal etmeyi hedefleyen bu tür telefon aramaları veya kısa mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR?

Genellikle sahte telefon numaraları üzerinden arama yapan veya mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla ulaşan dolandırıcılar, acil bir yardım kampanyası veya sosyal destek projesi bahanesiyle para transferi istiyor. Uzmanlar, resmi kurumların bağış ve yardımları yalnızca valilik onaylı resmi banka hesapları üzerinden kabul ettiğini, yöneticilerin kişisel isimleri üzerinden asla para toplanmadığını hatırlatıyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA NE YAPILMALI?

Alanya Belediyesi, Başkan Yardımcısı Ünlü'nün ismini kullanarak maddi talepte bulunan kişilerle karşılaşan vatandaşların hızla harekete geçmesini istedi. Bu tür duyumların veya doğrudan temasların vakit kaybetmeden emniyet güçlerine ve belediyenin ilgili birimlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.