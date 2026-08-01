Antalya İl Müftülüğü tarafından yürütülen Vahid projesi kapsamında, 7 farklı liseden seçilen 24 gönüllü öğrenci kentteki tarihi camilerde yabancı turistlere rehberlik hizmeti vermeye başladı. Uygulamanın ilk bir aylık döneminde 613 yabancı ziyaretçiye ulaşıldı.

Gençler, kentin simge yapıları arasında yer alan Şehzade Korkut Camii, Tekeli Mehmet Paşa Camii ve Yivli Minare Camii'nde görev alıyor. Yabancı dilde yapılan bilgilendirmelerle turistlere hem mimari detaylar hem de İslam dini hakkında doğru bilgiler aktarılıyor.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Projede görev alan gönüllü lise öğrencileri, yürüttükleri saha çalışmalarını değerlendirmek üzere Şehzade Korkut Camii'nde bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Başkanlık Vaizi Fatih Tunç ile İl Müftü Yardımcıları Talat Özmet ve Şeyda Emine Yılmaz katıldı. Antalya İl Müftülüğü yetkililerinin aktardığına göre, ziyaretçilerden alınan olumlu geri bildirimler doğrultusunda projenin ilerleyen dönemlerde genişletilerek sürdürülmesi planlanıyor.

İNANÇ TURİZMİNE KATKISI NEDİR?

Antalya'nın tarihi kent merkezinde yoğunlaşan bu camiler, her yıl kenti ziyaret eden milyonlarca turistin yürüyüş rotasında yer alıyor. Yabancı dil bilen gençlerin bu noktalarda aktif görev alması, bölgedeki inanç turizmi potansiyelini artırırken kültürler arası diyaloğun güçlenmesine zemin hazırlıyor. Proje aynı zamanda lise öğrencilerinin yabancı dil eğitimlerini uluslararası bir ortamda pratiğe dönüştürmeleri için uygulanabilir bir model oluşturuyor.