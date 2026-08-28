AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere yönelik sürdürülen doğum yardımı programı kapsamında ağustos ayı ödemelerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Destek ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda anne ve babalara yönelik desteklerin sürdürüldüğü belirtilerek, ailelerin ekonomik açıdan desteklenmesine devam edileceği vurgulandı.

1 MİLYON 278 BİN ÇOCUK İÇİN DESTEK

Açıklamada, ağustos ayı ödemeleriyle birlikte doğum yardımından yararlanan çocuk sayısının 1 milyon 278 bin 581'e ulaştığı bildirildi. Bu kapsamda bugüne kadar ailelere sağlanan toplam doğum yardımı desteğinin ise 25 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda anne babaların yanında olmaya, ailelerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerini annelerin hesabına yatırdık" ifadelerine yer verildi.

745 BİN 150 ÇOCUK İÇİN DÜZENLİ ÖDEME

Doğum yardımlarının yalnızca tek seferlik ödemelerden oluşmadığına da dikkat çekildi. Bakanlık, iki, üç ve üzeri 745 bin 150 çocuk için her ay düzenli olarak destek ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ailelerin ekonomik olarak desteklenmesini ve çocuk sahibi ailelerin üzerindeki mali yükün azaltılmasını amaçlayan doğum yardımlarının belirlenen koşullar doğrultusunda hak sahiplerine ödenmeye devam edeceği bildirildi.

Bakanlık, aile politikaları kapsamında anne ve babalara yönelik desteklerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.