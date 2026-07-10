Milliyet'ten Neslihan Keskin'in aktardığına göre, Türkiye'nin tanınmış rap sanatçılarından Sagopa Kajmer, eserlerinin izinsiz şekilde çoğaltılıp satıldığı gerekçesiyle İrem Müzik Yapım şirketine karşı hukuki süreç başlattı.

Sanatçının mahkemeye taşıdığı iddiaya göre, yapım şirketi son albümde yer alan parçaları ve 'Romantizma' dönemi eserlerini sanatçıdan habersiz şekilde plak formatında bastırarak haksız kazanç elde etti. Yaşanan bu gelişme üzerine Kajmer'in avukatı Doğuş Kan aracılığıyla hazırlanan dilekçe mahkemeye sunuldu. Avukat Kan yaptığı açıklamada, haksız kullanımdan kaynaklanan suç duyurusu haklarını saklı tuttuklarını vurgulayarak, yapım şirketinden üç katı maddi tazminat ile manevi tazminat talep ettiklerini bildirdi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN 20 YIL SAVUNMASI

Dava sürecine yanıt veren İrem Müzik Yapım cephesi ise yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. Şirketin avukatı tarafından mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde, eserlerin kullanımında izinsiz, korsan veya hukuka aykırı herhangi bir durumun bulunmadığı savunularak davanın reddedilmesi istendi. Ayrıca şirket avukatı, Sagopa Kajmer'in söz konusu kullanımlar için 20 yıl boyunca sessiz kaldığını belirterek, davanın yıllar sonra açılmasının hukuken kötü niyet taşıdığını öne sürdü.

ÜÇ KATI TAZMİNAT TALEBİ NE ANLAMA GELİYOR?

Müzik dünyasında sıkça görülen telif hakkı ihlallerinde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) eser sahiplerine güçlü korumalar sağlıyor. Kanunun ilgili maddelerine göre, bir eserin izinsiz olarak çoğaltılması veya yayılması durumunda eser sahibi, yasal sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği rayiç bedelin üç katını talep etme hakkına sahip oluyor. Mahkemenin seyrini, taraflar arasındaki geçmiş sözleşmelerin kapsamı ve plak basımına dair izin belgelerinin geçerliliği belirleyecek.