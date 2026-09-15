ALANYA Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Alanya Yeşilçam Açık Hava Sineması”, Başkanlar Parkı’nda vatandaşları Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturdu. Vatandaşlar, Alanya’nın eşsiz deniz ve Kale manzarası eşliğinde Neşeli Günler, Selvi Boylum Al Yazmalım, Yalancı Yârim ve Çiçek Abbas filmlerini izlerken, Çiçek Abbas filmi Mahmutlar’da da sinemaseverlerle buluştu. Mahmutlar Ek Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen son gösterime, usta oyuncu İlyas Salman, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez ve yüzlerce sinemasever katıldı.

BAŞKANLAR PARKI AÇIK HAVA SİNEMASINA DÖNÜŞTÜ

Etkinlik için Başkanlar Parkı’nda oluşturulan açık hava sinema alanında vatandaşlar, yıldızların altında Yeşilçam’ın sevilen filmlerini izleme fırsatı buldu. Ailelerin, çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, farklı kuşakları Yeşilçam’ın unutulmaz sahnelerinde bir araya getirdi. Haftada bir gün gerçekleştirilen program kapsamında her hafta farklı bir Yeşilçam klasiği beyaz perdeye yansıtıldı. Etkinliklerle vatandaşların kültür ve sanat faaliyetlerine ücretsiz erişiminin artırılması, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi ve Yeşilçam kültürünün yeni nesillere aktarılması amaçlandı.

İLYAS SALMAN SÜRPRİZİ

Alanya Yeşilçam Açık Hava Sineması’nın Başkanlar Parkı ve Mahmutlar Ek Hizmet Binası önünde perdeye yansıtılan Çiçek Abbas filmi için alanı dolduran vatandaşlara bir de sürpriz yapıldı. Filmin başrol oyuncusu İlyas Salman, her iki gösterime katılarak vatandaşlarla buluştu.

Ünlü oyuncu İlyas Salman, oluşturulan atmosfer ve özellikle Yeşilçam filmlerinin hatırlatılmasına yönelik bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkürlerini iletti.

ZAVLAK: HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİKTE YEŞİLÇAM’IN RUHUNU, SICAKLIĞINI YAŞADIK

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya’da Yeşilçam ruhunun yaşatıldığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi; “Buradaki amacımız sadece bir film izlemek değil Yeşilçam’ın ruhunu, o sıcaklığını çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte tekrar yaşayabilmekti. Bugün bunu hissetmek bizler için büyük bir memnuniyet. Ayrıca üstadımız Sayın İlyas Salman’ın aramızda olmasının da mutluluğunu yaşıyoruz. Ben burada bu imkânı bizlere sağlayan başta Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere, alanda emek veren bütün personel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

İlyas Salman’ı karşılarında gören sinemaseverler şaşkınlıklarını gizleyemezken etkinliğin ardından ünlü oyuncuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN