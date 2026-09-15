Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Ceyhun Gülselam, profesyonel futbolculuk kariyerine veda etti. Son olarak Altay forması giyen 38 yaşındaki ön libero, kararını sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

ALANYASPOR’DA İZ BIRAKTI

Kariyerinde birçok önemli kulüpte görev yapan Ceyhun Gülselam’ın en dikkat çeken duraklarından biri Alanyaspor oldu. Turuncu-yeşilli formayla uzun süre Süper Lig’de mücadele eden deneyimli futbolcu, sahadaki mücadelesi ve tecrübesiyle Alanyaspor’un önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Gülselam; Bayern Münih altyapısında başlayan futbol yolculuğunda Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor, Osmanlıspor, Alanyaspor ve Altay formalarını giydi.

MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ

6 kez A Milli Takım’da görev alan Ceyhun Gülselam, kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga tecrübesi de yaşadı. Süper Lig’de 275 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu 14 kez fileleri havalandırdı.

Ceyhun ayrıca 1’inci Lig’de 62 maçta 3, 2’nci Lig’de 10 maçta 2, 3’üncü Lig’de 22 maçta 1 ve Türkiye Kupası’nda 46 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Trabzonspor formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Gülselam, Galatasaray’da ise Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

“TÜM KALBİMLE TEŞEKKÜR EDERİM”

Futbola veda mesajında kariyeri boyunca yaşadığı güzel ve zorlu günlere değinen Gülselam, formasını taşıdığı kulüplere ve birlikte mücadele ettiği isimlere duyduğu sevgi ve saygının hiçbir zaman değişmediğini belirtti.

Futbolun kendisine yalnızca bir meslek değil; dostluklar, hatıralar, şehirler ve hayatı boyunca yanında taşıyacağı insanlar kazandırdığını ifade eden deneyimli futbolcu, takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine, kulüp çalışanlarına, taraftarlara ve ailesine teşekkür etti.

Ceyhun Gülselam, “Şimdi çocukluğumdan beri giydiğim kramponlarımı, güzel hatıralarla olduğu yerde bırakma zamanı” sözleriyle aktif futbolculuk kariyerine veda etti.