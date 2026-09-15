ALANYA, son günlerde uluslararası arenada ses getiren dev bir moda organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı tasarımcıları, profesyonel modelleri, medya temsilcilerini ve iş dünyasını buluşturan Fashion Week Alanya, dolu dolu geçen etkinlik maratonunun ardından düzenlenen görkemli bir finalle sona erdi. Dim Medya, Sunprime C-Lounge ve Golden Eye ana sponsorluğunda hayata geçirilen dev organizasyon, kentin kültür ve turizm vizyonuna adeta altın harflerle yeni bir soluk kazandırdı.

3 GÜNLÜK MODA MARATONU NEFES KESTİ

Alanya'nın kültürel ve turistik vizyonuna yeni bir soluk getiren etkinlik, 3 gün boyunca moda dünyasının kalbini kentte attırdı. Kazak ve Rus tasarımcıların öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında; tasarımcı-sektör buluşmaları, yeni nesil moda akımlarının tartışıldığı workshoplar ve özel kapsül defileler gerçekleştirildi. Organizasyonun ana teması olan "Dört Element" (hava, toprak, ateş, su) konsepti, sergilenen koleksiyonların her bir detayında Alanya’nın farklı bir yönünü sanatseverlerle buluşturdu. Büyük final ise Sunprime C-Lounge Beach’te adeta görsel bir şölene dönüştü. İskelede gerçekleştirilen büyüleyici defilenin ardından konuklar seçkin bir gala yemeğinde ağırlandı; Akdeniz akşamının eşsiz atmosferine klasik müzik konseri ve profesyonel fotoğraf çekimleri eşlik etti.

‘ALANYA’NIN NEFESİNİ MODAYLA BULUŞTURDUK’

Projenin mimarlarından ve organizasyon sahibi moda tasarımcısı Meruyert Kylyshbek Shamarkyzy, organizasyonun ulaştığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Öncelikle bu özel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Belediye Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak nezdinde Alanya Belediyesi’ne, ilk yılımızda bize verdikleri büyük destek için minnettarız. Genel sponsorlarımız Dim Medya, Sunprime C-Lounge ve Golden Eye’a da ayrıca teşekkür ediyorum; onların desteği olmasaydı bu proje bugün ulaştığı noktaya gelemezdi. Bizimle 2 hafta boyunca büyük özveriyle çalışan mankenlerimiz ve tüm ekibimiz bu başarının en değerli parçasıdır." İki yıl aradan sonra hazırladığı özel koleksiyonun heyecanını paylaşan Shamarkyzy, "Fashion Week Alanya için 'Dört Element' temasından ilham alarak hazırladığım koleksiyonun adı 'Nefes'. Ben bunu aynı zamanda 'Alanya’nın nefesi' olarak görüyorum. Doğadan ve bu şehrin kendine özgü ruhundan ilham aldım. Moda benim için sadece kıyafet değil; bir hikâye anlatmak, yaşadığımız şehrin ruhunu tasarımlara yansıtmaktır. Bu çalışma Alanya’nın doğasını ve enerjisini modayla buluşturan çok özel bir adım oldu" dedi.

‘ALANYA’NIN MARKA DEĞERİNE KATKI SAĞLIYORUZ’

Fashion Week Alanya’nın genel sponsorlarından Sunprime C-Lounge Hotel Sahibi Şükrü Cimrin ise kentin tanıtımı ve turizm vizyonu açısından organizasyonun önemine vurgu yaptığı açıklamasında, "Alanya modayla dolu günler geçirdi. Biz de Sunprime C-Lounge ailesi olarak bu değerli organizasyonun sponsorlarından biri olmaktan büyük mutluluk duyduk. Meruyert Hanım ve Maria Hanım son derece ciddi, profesyonel ve yaptıkları işe büyük önem veren bir ekip. Ortaya koydukları projelerin hem yerelde hem ulusalda hem de uluslararası alanda ses getirmesi bizim için son derece kıymetli" ifadelerini kullandı. Şehrin marka değerini artıran projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Cimrin, "İşletme olarak Alanya’ya farklı kapılar açan, markamızın ve kentimizin bilinirliğine katkı sağlayan organizasyonların içerisinde yer almayı çok önemsiyoruz. İskelemizde gerçekleştirilen defilede 4 farklı tasarımcının koleksiyonu sergilendi ve birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Böyle prestijli bir projenin parçası olmaktan gurur duyduk. Önümüzdeki dönemlerde de aynı ekiple Alanya için değer üreten yeni projelerde bir araya gelmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı. (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi