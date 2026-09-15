ALANYA Belediyesi tarafından düzenlenen Palmeras Hotels 20. Uluslararası Alanya Caz Festivali, kentin tarihi dokusunu caz müziğinin eşsiz ezgileriyle buluşturan özel bir konserle devam etti. Festivalin 20. yılına özel gerçekleştirilen gecede Türkiye’nin önemli caz müzisyenlerinden Kerem Görsev ve Kerem Görsev Trio, Alanya Kalesi’nin İç Kale Seyir Terası’nda sahne aldı.

CAZ EZGİLERİ TARİHİ KALEDE YANKILANDI

Alanya’nın en özel noktalarından biri olan İç Kale Seyir Terası’nda gerçekleştirilen konser, gün batımıyla birlikte başladı. Tarihi Alanya Kalesi’nin atmosferi ve Akdeniz manzarası eşliğinde yükselen caz ezgileri, müzikseverlere farklı bir konser deneyimi sundu.

Kerem Görsev Trio’nun performansını izlemek isteyen sanatseverler ile kenti ziyaret eden misafirler konsere yoğun ilgi gösterdi. Tarih, doğa ve müziğin bir araya geldiği gecede katılımcılar, Alanya’nın panoramik manzarası eşliğinde caz müziğinin keyfini çıkardı.

20. YILA ÖZEL KONSER

Bu yıl 20’nci kez gerçekleştirilen Uluslararası Alanya Caz Festivali kapsamında düzenlenen özel konser, festivalin 20 yıllık serüvenine de anlam kattı. Alanya Kalesi gibi kentin simge noktalarından birinde gerçekleştirilen etkinlik, festival programının dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.

PERFORMANS AYAKTA ALKIŞLANDI

Kerem Görsev Trio, konser boyunca sergilediği performansla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Alanya Kalesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleşen özel gece, sanatçıların performansının müzikseverler tarafından ayakta alkışlanmasıyla sona erdi. (Mine UZUN)