Pusula Portföy Yönetimi, bazı yatırım fonlarında yaşanan nakit akışı problemi nedeniyle yatırımcılara yapılması gereken iade ödemelerinin gecikeceğini bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, fon paylarını nakde çevirmek isteyen yatırımcıların ödemeleri süresi içinde tamamlanamadı.

Şirket, finansal piyasalarda yükümlülüklerin zamanında yerine getirilememesi durumu olan 'temerrüde' düştüğünü doğruladı. Yaşanan bu ödeme aksaklığının giderilmesi ve sürecin kontrol altına alınması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

ARACI KURUMLARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Likidite krizini aşmayı hedefleyen şirket yönetimi, fon işlemlerinin yürütüldüğü aracı kurumlarla mutabakat arayışına devam ediyor. Bildirimde, yatırımcı haklarının korunması ve sürecin en az hasarla atlatılması için gerekli tüm tedbirlerin devreye alındığı ifade edildi.

ÇÖZÜM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Finansal piyasalarda temerrüt durumlarında çözüm, ilgili kurumların nakit akışını yeniden yapılandırma hızına bağlı olarak şekilleniyor. Pusula Portföy'de fonu bulunan kişilerin paralarına ne zaman erişebileceği, aracı kurumlarla yürütülen görüşmelerin sonucunda netleşecek. Şirket, sürece dair yeni gelişmeler yaşandıkça KAP üzerinden kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğini duyurdu.