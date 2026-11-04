Antalyaspor'un uluslararası transfer işlemlerini etkileyen mali sorunlarına bir yenisi eklendi. FIFA sisteminde daha önce üç dosyası bulunan kırmızı-beyazlı kulübün dosya sayısı, 4 Kasım 2026 itibarıyla dörde yükseldi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre kulübün bütün dosyaları kapatabilmesi için yaklaşık 10 milyon euroluk ödeme yapması gerekiyor. Antalyaspor hakkında üç transfer dönemi boyunca geçerli olabilecek tescil yasağı da bulunuyor.

ANTALYASPOR'UN FIFA DOSYA SAYISI NEDEN ARTTI?

Antalya Körfez Gazetesi'nin haberine göre yeni dosyanın ortaya çıkmasında, geçmişte çözüme kavuşturulan transfer uyuşmazlıklarına ilişkin FIFA paylarının ödenmemesi etkili oldu. Söz konusu payın yaklaşık yüzde 1 düzeyinde olduğu ve ilgili ödemenin tamamlanmasıyla bu dosyadaki engelin kaldırılabileceği belirtildi.

Bu gelişme, Antalyaspor'un geçmiş dönemden kalan mali yükümlülüklerinin yalnızca futbolculara veya diğer alacaklılara yapılan ödemelerle sınırlı olmadığını gösteriyor. Daha önce sonuçlandırılan işlemlerden kaynaklanan ek yükümlülükler de kulübün transfer planlamasını etkileyebiliyor.

TRANSFER TAHTASINI AÇMAK İÇİN 10 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde, FIFA sistemindeki dört dosyanın tamamının kapatılması için yaklaşık 10 milyon euro gerektiği ileri sürüldü. Ancak bu tutarın dosyalara göre dağılımı, ödeme takvimi ve hangi alacakları kapsadığına ilişkin ayrıntılı bir mali tablo paylaşılmadı. Rakam, kulüp yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanmış kesinleşmiş bir borç dökümü niteliği taşımıyor.

Özellikle yeni eklenen dosyadaki yaklaşık yüzde 1'lik FIFA payı ile bütün dosyalar için belirtilen 10 milyon euroluk toplam yükümlülüğün birbirinden ayrılması gerekiyor. Küçük tutarlı bir işlemle çözülebilecek dosyanın bulunması, diğer transfer engellerinin de aynı ödeme kapsamında kaldırılacağı anlamına gelmiyor.

ANTALYASPOR AĞUSTOS AYINDA 16 DOSYAYLA UĞRAŞMIŞTI

Antalyaspor'un FIFA kaynaklı transfer sorunları sezon başından bu yana devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın 7 Ağustos 2026 tarihli haberine göre Kulüp Başkanı Mustafa Ergün, düzenlediği basın toplantısında transfer yasağına konu 16 dosyanın dokuzunu kapattıklarını, dört dosya için de karşı taraflarla anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Kulüp, ağustos ayında yürüttüğü ödeme ve uzlaşma görüşmelerinin ardından transfer tahtasını yeniden açmayı başarmıştı. Ancak kısa süre sonra yeni dosyaların gündeme gelmesiyle transfer işlemlerinde yeniden engelle karşılaşmıştı. Antalya Körfez Gazetesi'nin 28 Ağustos tarihli haberinde, altı dosyadan ikisinin 15 milyon TL'nin üzerindeki ödemeyle kapatıldığı bildirilmişti.

Bu süreç, kulübün transfer yasağını kaldırmasının tek başına kalıcı çözüm sağlamadığını ortaya koydu. Farklı dönemlere ait uyuşmazlıklar ve sonradan doğan ödeme yükümlülükleri nedeniyle yeni yaptırımlar gündeme gelebildi.

EKİM AYINDA ÜÇ DOSYA BULUNUYORDU

Antalyaspor'un transfer engellerine ilişkin son gelişmeler daha önce Yeni Alanya'da da gündeme gelmişti. 23 Ekim 2026 tarihli haberimizde, kulübün FIFA kaynaklı dosya sayısının üçe yükseldiği ve mevcut bazı engellerin kaldırılması için yaklaşık 5 bin euroluk ödeme gerektiği aktarılmıştı.

Aynı dönemde karar aşamasında bulunan yaklaşık 2 milyon euroluk başka dosyaların da kulüp açısından mali risk oluşturduğu belirtilmişti. Son açıklanan 10 milyon euroluk toplam yükümlülüğün bu dosyalarla ne ölçüde örtüştüğü ise henüz netleşmedi.

FIFA'NIN ÜÇ DÖNEM TRANSFER YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

FIFA'nın resmî transfer yasakları sistemine göre futbolcu tescil yasağı, kulüplerin belirlenen süre boyunca yeni oyuncuları ulusal veya uluslararası düzeyde tescil ettirmesini engelliyor. Üç dönemlik yaptırım, kulübün üç ayrı transfer ve tescil döneminde bu kısıtlamayla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte FIFA'nın uygulamasında, ilgili mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanması durumunda bazı transfer yasakları süresi dolmadan kaldırılabiliyor. Bu nedenle üç dönemlik yaptırım, her durumda kulübün üç transfer dönemini kesin olarak kapalı geçireceği anlamına gelmiyor.

Antalyaspor açısından belirleyici olan, dört dosyanın hukuki ve mali koşullarının ayrı ayrı yerine getirilmesi ve FIFA sistemindeki aktif yasakların kaldırılması olacak. Ödeme yapılması ile transfer yasağının resmen kaldırılması farklı aşamalar olarak değerlendiriliyor.

ANTALYASPOR YÖNETİMİ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Yeni dosyanın ardından Antalyaspor yönetiminin ödeme veya uzlaşma konusunda nasıl bir takvim izleyeceği henüz açıklanmadı. Dört dosyanın tamamına ilişkin yeni bir ödeme planı ya da alacaklılarla varılmış kapsamlı bir anlaşma kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Antalya temsilcisinin transfer planlamasını sürdürebilmesi için mevcut engellerin çözülmesi önem taşıyor. FIFA kaynaklı tescil yasağı devam ettiği sürece kulübün yeni futbolcuları kadrosuna resmen kaydetmesi mümkün olmayacak.

Antalyaspor'un transfer tahtasının yeniden açılıp açılmayacağı, yönetimin mali yükümlülükleri yerine getirmesine ve FIFA'nın ilgili dosyalardaki yasakları kaldırmasına bağlı olacak. Dosya sayısındaki son artış, kulübün sezon başından beri çözmeye çalıştığı mali sorunların henüz tamamen geride kalmadığını gösteriyor.