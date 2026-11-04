İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e ilişkin sosyal medya paylaşımlarının konu edildiği davada, gazetecilerin birden fazla suçlamayla yargılanacağı öğrenildi.

İKİ GAZETECİ İÇİN HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2 Kasım'da hazırlanan iddianamede, gazetecilere yöneltilen suçlamalar ve talep edilen cezalar belli oldu.

Savcılık, Mustafa Balcı'nın kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından 3 yıl 8 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Şaban Sevinç hakkında ise aynı suçlamalar kapsamında zincirleme suç hükümleri de uygulanarak 4 yıl 7 aydan 18 yıl 11 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca gazetecilerin belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istendi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İDDİANAMEYE GİRDİ

Soruşturmanın merkezinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile fon soruşturmasında adı geçen eski bürokrat Osman Arıkan Nacar'a ilişkin iddialar yer aldı.

Savcılık, gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarında dile getirdikleri iddiaların somut bilgi ve belgelerle desteklenmediğini öne sürdü.

İddianamede, söz konusu paylaşımların Ömer Çelik'in kamu görevinden kaynaklanan nüfuzunu kullanarak hukuka aykırı faaliyetlerde bulunduğu yönünde bir algı oluşturduğu savunuldu.

Paylaşımların kamuoyunda yanıltıcı değerlendirmelere neden olabileceği ileri sürülürken, ilgili içerikler hakkında erişim engeli ve yayından kaldırma kararı verildiği belirtildi.

GAZETECİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mustafa Balcı, savcılık ifadesinde paylaştığı fotoğrafın daha önce haber ajansları tarafından yayımlandığını söyledi.

Fotoğrafta yer aldığı öne sürülen kişinin kimliğini farklı kaynaklardan kontrol ettiğini belirten Balcı, paylaşımında kesin ifadeler kullanmadığını ve bilgileri iddia olarak aktardığını savundu.

Balcı ayrıca konuyla ilgili açıklama almak amacıyla Ömer Çelik'e ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını ifade etti.

Şaban Sevinç ise açıklamalarını gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığını belirterek bilgileri siyasi kaynaklarından edindiğini söyledi.

Kaynaklarının kimliğini açıklamak istemediğini ifade eden Sevinç, suçlamaları reddederek serbest bırakılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Kasım'da yaptığı değerlendirmede iki gazetecinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, kararında suçlamaların niteliğini, yargılamanın bulunduğu aşamayı ve tutuklama gerekçelerini dikkate aldı.

9 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın cezaevindeki süreçleri devam edecek.

İLK DURUŞMA 27 KASIM'DA

İki gazetecinin yargılanacağı davanın ilk duruşması 27 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında da adli kontrol kararları verilmişti.

Öte yandan Ömer Çelik, kendisine yöneltilen iddiaların ardından yaptığı açıklamada borsa işlemleriyle ilgisinin bulunmadığını ve borsa hesabı olmadığını belirtmişti.

Gazeteciler hakkında talep edilen hapis cezalarına ilişkin nihai karar, mahkemenin yapacağı yargılama sonucunda belli olacak.