Yeni Parti Antalya İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nin ardından teşkilatın yönetim organlarında görev dağılımı sürüyor. Kongre sonrasında gerçekleştirilen ilk toplantıda İl Disiplin Kurulu Başkanlığı için yapılan oylamada Osman Selen, üyelerin oybirliğiyle başkanlığa seçildi. 4 Kasım 2026 tarihinde duyurulan kararla birlikte Antalya teşkilatının disiplin kurulundaki yeni dönem başkanlığı da netleşti.

OSMAN SELEN OYBİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

Akdeniz Gerçek'in Mustafa Kozak imzasıyla yayımladığı YEni Parti Antalya İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi sonrasında yapılan ilk görev dağılımında disiplin kurulu başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Kurul üyelerinin tamamının desteğini alan Osman Selen, yeni dönemde bu görevi üstlenecek.

Yeni Parti Antalya teşkilatının kongre sonuçlarına ilişkin yayımladığı listeler de Osman Selen'in İl Disiplin Kurulu asil üyeleri arasında bulunduğunu doğruluyor. Böylece kongrede belirlenen kurul üyeliğinin ardından başkanlık görevi de karara bağlanmış oldu.

ANTALYA İL DİSİPLİN KURULUNDA 7 ASİL ÜYE VAR

Yeni Parti Antalya teşkilatının yayımladığı kongre sonuçlarına göre İl Disiplin Kurulu, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Asil üyeler arasında Ali Rıza Akgül, Çavuş Asan, Ali Azak, Mustafa Kurnaz, Osman Selen, Suna Ülger ve Işılay Yörük bulunuyor.

Kurulun yedek üyeleri ise Barış Akıncı, Güllü İmdat, Ayşe Kayseri ve Ufuk Okan olarak açıklandı. Bu isimler, Antalya teşkilatının kongre sonrasında oluşturduğu disiplin kurulu kadrosunda yer alıyor.

ANTALYA İL BAŞKANLIĞINA GÖKHAN ÖLMEZ SEÇİLMİŞTİ

Yeni Parti Antalya teşkilatının resmî internet sitesinde yayımlanan kongre sonuçlarına göre Gökhan Ölmez, 389 oy alarak il başkanlığına seçildi. Kongrede ayrıca 36 asil ve 36 yedek il yönetim kurulu üyesi belirlendi. Osman Selen'in disiplin kurulu başkanlığına seçilmesi, kongre sonrasında tamamlanan yeni görev dağılımlarından biri oldu.

Antalya teşkilatının daha önce açıklanan kurucu yönetiminde de Osman Selen'in adı bulunuyordu. Ağustos 2026'da Nail Kamacı başkanlığında duyurulan il yönetim kurulu listesinde yer alan Selen, son kongrede disiplin kuruluna seçilmesinin ardından bu kurulun başkanlığını üstlendi.

ALANYA TEŞKİLATI DA ANTALYA YAPILANMASINDA YER ALIYOR

Yeni Parti'nin Antalya genelindeki örgütlenmesinde Alanya da yer alıyor. Partinin Ağustos 2026'da kamuoyuna açıkladığı ilçe başkanları listesinde Alanya İlçe Başkanı olarak Bülent Kandemir'in adı bulunuyordu. Kandemir, Antalya kongresinde açıklanan kurultay delegeleri listesinde de yer aldı.

Bu durum, Alanya teşkilatının yalnızca ilçe düzeyindeki çalışmalarla sınırlı kalmadığını, partinin Antalya üzerinden yürütülen kurultay delegasyonu yapılanmasında da temsil edildiğini gösteriyor. Ancak Osman Selen'in disiplin kurulu başkanlığına seçilmesinin Alanya ilçe yönetiminde doğrudan bir görev değişikliğine yol açtığına ilişkin açıklama bulunmuyor.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVİ NE?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 19. maddesine göre il disiplin kurulu, siyasi partilerin il teşkilatını oluşturan temel organlardan biri. Kanun, bu kurulların görev ve yetkilerinin parti tüzüğünde düzenlenmesini öngörüyor.

Aynı kanunun 32. maddesi, disiplin kurullarında görev alan kişilerin parti kongreleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu üyelikleri dışındaki diğer parti organlarında görev üstlenmesine sınırlama getiriyor. Bu düzenleme, disiplin kurullarının parti içindeki diğer yönetim organlarından ayrı bir yapıda çalışmasını amaçlıyor.

Kanunun 33. maddesinde ise parti organlarına seçilen veya atanan kişilere ilişkin bilgilerin, seçim ya da atamadan itibaren 15 gün içinde ilgili mülki idare amirliğine bildirilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla kongre sonrası gerçekleştirilen görev dağılımları, parti içi organizasyonun yanı sıra yasal bildirim süreçleri açısından da önem taşıyor.

YENİ YÖNETİMDEN BİRLİK MESAJI

Osman Selen'in seçilmesinin ardından Yeni Parti Antalya yönetimi tarafından yapılan ortak açıklamada, kongre sonrasındaki görev dağılımının uyum içerisinde tamamlandığı belirtildi. Açıklamada Selen tebrik edilirken il yönetimi, disiplin kurulu ve teşkilat mensuplarına yeni dönemde başarı dilekleri iletildi.

Parti yönetimi, Antalya ve Türkiye genelindeki çalışmalarını birlik içerisinde sürdüreceğini bildirdi. Kongre ve görev dağılımı süreçlerinin ardından teşkilatın yeni dönem projelerine ve saha faaliyetlerine ağırlık vermesi hedefleniyor.