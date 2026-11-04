Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan milyonluk zimmet olayı, mahkemenin verdiği kararla gündeme geldi. Kulu Adliyesinde zabıt kâtibi olarak çalışan A.S. isimli kadın memurun, icra ve Hazine hesaplarından milyonlarca lirayı usulsüz şekilde kendi kullanımına aktardığı belirlendi. Paraları bahis oynayarak kaybettiğini itiraf eden memurun yakalanmasına ise eşinin yaptığı ihbar yol açtı.

KAMU PARASINI PARÇA PARÇA HESABINA AKTARDI

Edinilen bilgilere göre A.S., 2024 yılının başından itibaren adliyedeki görevi sırasında icra işlemleri ve Hazine adına Millî Emlak üzerinden yatırılan paraları kendi hesabına aktarmaya başladı.

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen işlemler sonucunda zimmete geçirilen tutarın yaklaşık 6,5 milyon liraya ulaştığı tespit edildi.

Usulsüzlüklerin bir gün ortaya çıkacağını düşünen kadın memur, yaptıklarını eşine anlattı.

EŞİ İHBAR EDİNCE GÖZALTINA ALINDI

Eşinin durumu yetkili makamlara bildirmesi üzerine A.S. hakkında işlem başlatıldı.

Aralık 2025'te gözaltına alınan kadın memur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEMEDE BAHİS İTİRAFI

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan A.S., zimmetine geçirdiği milyonlarca lirayı bahis oynayarak harcadığını kabul etti.

Sanık, savunmasında paraya ihtiyacı bulunmadığını, buna rağmen kamuya ait paraları bahis sitelerinde kaybettiğini söyledi.

Para transferlerinde annesinin mobil bankacılık hesabını kullandığını anlatan A.S., yaptığı işlemlerin er ya da geç ortaya çıkacağını düşündüğü için durumu eşine açıkladığını belirtti.

Eşinin de bunun üzerine yetkililere başvurduğunu ifade etti.

MİRAS KALAN MALLARINI SATARAK BORCU ÖDEMEK İSTEDİ

Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu dile getiren kadın memur, yaşadığı süreçte yaşamına son verme girişiminde bulunduğunu da anlattı.

A.S., zimmetine geçirdiği kamu parasını geri ödeyebilmek için kendisine miras kalan malları satmayı düşündüğünü belirtti.

Ancak bu açıklamalar, mahkemenin verdiği hapis cezasını değiştirmedi.

13 YIL 10 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanığın son savunması alındı.

Dosyadaki delilleri ve sanığın ifadelerini değerlendiren mahkeme heyeti, A.S.'yi zincirleme şekilde zimmet suçundan 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk hâlinin devamına hükmetti.

Yaklaşık 6,5 milyon liralık kamu parasının bahis sitelerinde kaybedildiği olay, kamu kaynaklarının güvenliği ve denetimi konusunu yeniden gündeme taşıdı.