2027 asgari ücret zammı için ilk tahminler gündeme gelirken ekonomist Dr. Sefer Humar'dan öne çıkan bir değerlendirme geldi. Humar, yeni yılda asgari ücretin 34 bin TL seviyesini fazla aşmayabileceğini belirterek yaklaşık yüzde 20 zam beklentisini paylaştı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıkladığı mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplama, bu iki tahmin arasında önemli bir fark bulunduğunu ortaya koydu.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ekonomist Dr. Sefer Humar, GZT'ye 4 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele, bütçe disiplini ve ücret politikaları arasında denge kurmaya çalıştığını ifade etti. Humar, bu çerçevede 2027 yılı için yaklaşık yüzde 20 oranında bir ücret artışını daha olası gördüğünü söyledi.

Humar'ın değerlendirmesinde öne çıkan rakam 34 bin TL oldu. Ancak bu tutar henüz resmî bir karar değil. 2027 yılında uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmaları sonucunda belirlenecek.

34 BİN TL HESABINDA RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ekim 2026 tarihli ücret istatistiklerine göre Türkiye'de geçerli net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu resmî veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre mevcut net asgari ücrete yüzde 20 zam uygulanması durumunda yeni tutar 33 bin 690 lira 60 kuruş oluyor. Net ücretin tam 34 bin TL'ye ulaşması için gereken artış oranı ise yaklaşık yüzde 21,1 olarak hesaplanıyor.

Dolayısıyla Humar'ın dile getirdiği yüzde 20 zam beklentisi ile 34 bin TL tahmini birbirine yakın olsa da aynı sonucu vermiyor. Aradaki fark yaklaşık 309 TL düzeyinde bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETTE FARKLI ZAM SENARYOLARI

2026 yılında uygulanan 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net asgari ücret esas alındığında farklı zam oranlarının çalışanların aylık gelirine etkisi şöyle hesaplanıyor:

Yüzde 15 zam yapılırsa net asgari ücret yaklaşık 32 bin 287 TL'ye, yüzde 20 zam yapılırsa 33 bin 691 TL'ye, yüzde 25 zam yapılırsa 35 bin 94 TL'ye, yüzde 30 zam yapılırsa 36 bin 498 TL'ye yükseliyor.

Bu rakamlar yalnızca matematiksel senaryoları gösteriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hangi artış oranında uzlaşacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

2027 TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Ekonomist Sefer Humar'ın açıklamasında öne çıkan bir diğer başlık, 2027 yılının temmuz ayında ara zam yapılması ihtimali oldu. Humar, çalışanların satın alma gücünün korunabilmesi için yıl ortasında ücretlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Enflasyonla mücadele hedefinin çalışanların geçim koşullarından bağımsız ele alınamayacağını belirten Humar, ocak ayında belirlenecek ücretin temmuz ayında güncellenmesini gerekli gördüğünü ifade etti.

Ekonomist, olası ara zammın finansmanında kamu tasarrufları, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi tabanının genişletilmesi ve hedefli istihdam teşvikleri gibi uygulamaların değerlendirilebileceğini belirtti.

Bununla birlikte Humar'ın açıklamaları kişisel ekonomik değerlendirme niteliği taşıyor. 2027 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmî bir karar açıklanmış değil.

2026 ASGARİ ÜCRETİNE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23 Aralık 2025 tarihinde açıkladığı karara göre 2026 yılı net asgari ücreti 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Bir önceki yıl 22 bin 104 lira 67 kuruş olan net ücretteki artış oranı yüzde 27,01 olarak gerçekleşmişti.

Bakanlığın resmî istatistikleri, 2026 yılı için brüt asgari ücretin 33 bin 30 TL olduğunu gösteriyor. Bu nedenle 2027 yılına ilişkin tahminlerde net ve brüt ücretlerin birbirine karıştırılmaması önem taşıyor.

ALANYA'DAKİ ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Asgari ücrette yapılacak değişiklik, Alanya'da turizm, konaklama, yiyecek-içecek, perakende ve hizmet sektörlerinde çalışanları da doğrudan ilgilendiriyor. Yeni ücret yalnızca çalışanların eline geçen net tutarı değil, işletmelerin personel maliyetlerini de etkiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı verilerine göre imalat dışındaki sektörlerde iki puanlık SGK prim indirimi uygulanan bir asgari ücretlinin işverene aylık toplam maliyeti 40 bin 214 lira 3 kuruş seviyesinde bulunuyor. Prim indirimi uygulanmadığında bu maliyet 40 bin 874 lira 63 kuruşa ulaşıyor.

Bu veriler, Alanya'daki otel, restoran ve diğer hizmet işletmeleri açısından yeni asgari ücret kararının personel bütçelerini de değiştireceğini gösteriyor. Ancak 2027 yılında işveren maliyetinin ne kadar olacağı, belirlenecek brüt ücret ve uygulanacak prim düzenlemelerine bağlı olacak.

2027 ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aralık 2026 döneminde görüşmelere başlaması bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında kararın yıl sonuna kadar açıklanması öngörülüyor.

Komisyonun 2027 yılına ilişkin resmî kararından önce açıklanan 34 bin TL ve diğer ücret seviyeleri, uzmanların beklentileri veya hesaplama senaryoları olarak değerlendirilmeli.

Çalışanlar açısından belirleyici olacak gelişmeler, komisyon görüşmelerinde ortaya çıkacak zam oranı, yeni net ve brüt ücret tutarları ile yıl ortasında ek artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmî açıklamalar olacak.