BİM, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü başlayan ve 10 Kasım Salı gününe kadar geçerli olacak yeni ürün kataloğunu yayımladı. Alanya ve Antalya'daki BİM şubelerini de kapsayan katalogda ayçiçek yağı, un, pirinç, bakliyat ve makarna gibi temel gıda ürünleri yer alıyor. Zincirin resmi internet sitesinde yayımlanan fiyatlara göre 5 litrelik ayçiçek yağı 429 TL, 5 kilogramlık buğday unu 115 TL, 5 kilogramlık Osmancık pirinç ise 329 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 4 KASIM KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

BİM'in 4 Kasım tarihli kataloğunda özellikle mutfak alışverişlerinde kullanılan temel gıda ürünleri öne çıkıyor. Zincirin resmi internet sitesindeki ürün bilgilerine göre Turna marka 5 litrelik ayçiçek yağı 429 TL, Söke Hergün marka 5 kilogramlık buğday unu 115 TL ve Efsane marka 5 kilogramlık Osmancık pirinç 329 TL fiyatla listeleniyor.

Bakliyat grubunda ise Saban marka 2,5 kilogramlık nohut 139 TL, aynı miktardaki yerli kırmızı mercimek 179 TL ve 1 kilogramlık pilakilik piyazlık iri kuru fasulye 125 TL olarak açıklandı. Bu ürünler, Alanya ve Antalya'da haftalık mutfak alışverişini planlayan tüketicilerin karşılaştırabileceği fiyatlar arasında bulunuyor.

BİM'DE MAKARNA, BULGUR VE DİĞER ÜRÜNLER KAÇ TL?

Yeni katalogda yalnızca yağ, un ve bakliyat değil, farklı makarna ve hazır gıda seçenekleri de yer alıyor. BİM'in yayımladığı ürün listesine göre fiyatlar şöyle:

• Ayçiçek yağı PET şişe (5 litre): 429,00 TL

• Buğday unu (5 kilogram): 115,00 TL

• Osmancık pirinç (5 kilogram): 329,00 TL

• Nohut (2,5 kilogram): 139,00 TL

• Yerli kırmızı mercimek (2,5 kilogram): 179,00 TL

• Pilakilik piyazlık iri kuru fasulye (1 kilogram): 125,00 TL

• Bulgur çeşitleri (1 kilogram): 55,00 TL

• Makarna çeşitleri (500 gram): 23,50 TL

• Lavaş tortilla (720 gram): 64,50 TL

• Glutensiz bakliyat makarnası çeşitleri (250 gram): 55,00 TL

• Körili noodle (5x75 gram): 39,50 TL

• Hamur kabartma tozu (20x10 gram): 49,00 TL

BİM 4 KASIM KATALOĞU NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

BİM'in 4 Kasım 2026 Çarşamba tarihli kataloğu, 10 Kasım 2026 Salı günü sona erecek. Böylece açıklanan ürün fiyatları, başlangıç ve bitiş günleri dahil olmak üzere 7 günlük dönemi kapsıyor.

Katalog Türkiye genelinde aynı tarihlerde geçerli olduğu için Alanya ve Antalya'daki BİM mağazaları da uygulama kapsamında bulunuyor. Ancak katalogda bir ürünün yer alması, söz konusu ürünün her mağazada aynı miktarda bulunacağı anlamına gelmiyor.

ALANYA'DAKİ BİM ŞUBELERİNDE HANGİ FİYATLAR GEÇERLİ?

Alanya'da yaşayan tüketiciler, 4-10 Kasım tarihleri arasında BİM'in ulusal kataloğunda açıklanan ürün fiyatlarını esas alabilecek. Aynı katalog Antalya'nın diğer ilçelerindeki şubeler için de geçerli olacak.

Özellikle ayçiçek yağı, pirinç ve bakliyat gibi farklı ambalaj büyüklüklerinde satılan ürünlerde fiyat karşılaştırması yapılırken paket miktarının dikkate alınması gerekiyor. Örneğin katalogdaki ayçiçek yağı 5 litrelik, Osmancık pirinç 5 kilogramlık, nohut ve kırmızı mercimek ise 2,5 kilogramlık ambalajlarda sunuluyor.

KATALOGDAKİ ÜRÜNLERİN KİLOGRAM VE LİTRE FİYATLARI NE KADAR?

BİM'in açıkladığı satış fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 5 litrelik ayçiçek yağının litre fiyatı 85,80 TL, 5 kilogramlık buğday ununun kilogram fiyatı 23 TL ve 5 kilogramlık Osmancık pirincin kilogram fiyatı 65,80 TL'ye karşılık geliyor.

Bakliyat ürünlerinde ise 2,5 kilogramlık nohudun kilogram fiyatı 55,60 TL, aynı miktardaki yerli kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı 71,60 TL olarak hesaplanıyor. Bu değerler, farklı marketlerdeki ürünleri ambalaj miktarına göre karşılaştırmak isteyen tüketiciler için ölçü oluşturuyor.

Öte yandan açıklanan katalog fiyatlarının önceki satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığı bir veri bulunmadığından, ürünlerdeki indirim oranlarına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİNDE STOK SINIRI VAR MI?

4-10 Kasım 2026 dönemine ilişkin haberde yer verilen ürün ve fiyat bilgileri, BİM'in kendi resmi internet sitesindeki duyurusundan alınmıştır. Ürünlerin satış durumu mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Fiyatlar değişebilir; tüketicilerin alışveriş öncesinde güncel etiketleri ve ürünlerin mağazadaki bulunabilirliğini kontrol etmesi önerilir.