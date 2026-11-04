İsrail'de siyasi dengeleri değiştiren genel seçimlerin ardından beklenen resmi açıklama geldi. İsrail Merkez Seçim Komitesi, 120 sandalyeli parlamentonun yeni dağılımını onayladı. Sonuçlar, Netanyahu'nun mevcut ittifakıyla hükümet kurmak için gereken çoğunluğu kaybettiğini ortaya koydu.

NETANYAHU'NUN BLOKU 53 SANDALYEDE KALDI

Resmi sonuçlara göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, parlamentoda 53 sandalye elde etti. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloku ise 48 milletvekili çıkardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Ra'am partileri de toplam 19 sandalye kazanarak seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı.

Böylece Netanyahu'nun karşısındaki partilerin toplam sandalye sayısı 67'ye ulaştı. Ancak bu partilerin tamamı ortak bir siyasi ittifak içerisinde bulunmuyor.

HÜKÜMET KURMAK İÇİN 61 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli parlamentoda en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Netanyahu'nun 53 sandalyeli bloku bu sayıya ulaşamazken, Eisenkot'un 48 sandalyeli ittifakı da diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Özellikle 19 milletvekili kazanan Arap partilerinin yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Ancak muhalefet partileri arasındaki görüş ayrılıkları, ortak bir hükümet kurulmasını zorlaştırıyor.

PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI BELLİ OLDU

Kesinleşen seçim sonuçlarına göre parlamentodaki sandalye dağılımı şöyle:

Likud Partisi: 27

Yashar Partisi: 21

Birlikte İttifakı: 12

Ortak Liste: 11

Demokratlar: 8

Ra'am: 8

İsrail Evimiz: 7

Yahudi Gücü: 7

Birleşik Tevrat Yahudiliği: 7

Şas: 6

Dini Siyonizm: 6

GÖZLER CUMHURBAŞKANI HERZOG'A ÇEVRİLDİ

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, resmi seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sundu.

Herzog'un siyasi parti temsilcileriyle görüşerek hükümeti kurma görevini hangi milletvekiline vereceğini belirlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Herzog, siyasi partilere uzlaşma çağrısında bulunarak ülkede yeni bir seçime gidilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

SEÇİM SONUÇLARINA YÖNELİK İDDİALAR İNCELENDİ

Seçim sürecinde gündeme gelen dış müdahale ve usulsüzlük iddiaları da Merkez Seçim Komitesinin değerlendirmesine alındı.

Komite, yapılan incelemelerde seçimlerin güvenilirliğini zedeleyen bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Devam eden bazı iddiaların ise resmi sonuçların açıklanmasını ertelemeyi gerektirmediği belirtildi.

İSRAİL'DE SİYASİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte İsrail'de yeni hükümetin kurulmasına yönelik görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Netanyahu'nun mevcut ortaklarıyla çoğunluğu sağlayamaması ve muhalefetin farklı siyasi gruplardan oluşması, koalisyon pazarlıklarının zorlu geçebileceğine işaret ediyor.

Yeni hükümetin kurulup kurulamayacağı, Cumhurbaşkanı Herzog'un yürüteceği görüşmelerin ardından netlik kazanacak.