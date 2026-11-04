ABD'de 3 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Demokrat Parti büyük bir başarı elde etti. Associated Press (AP) tarafından açıklanan seçim projeksiyonlarına göre Demokratlar, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu sağlayarak Cumhuriyetçilerin Kongre üzerindeki kontrolüne son verdi. Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin ortasında gerçekleşen seçimler, Washington'daki siyasi güç dengelerini değiştirdi.

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2026: HANGİ PARTİ KAZANDI?

Associated Press'in 4 Kasım tarihli haberine göre Demokrat Parti, Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etti. Seçim öncesinde hem Senato hem de Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin kontrolündeydi. Demokratların kazandığı yeni sandalyeler, Trump yönetiminin yasama organındaki desteğini önemli ölçüde azalttı.

ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde toplam 435 sandalye bulunuyor. Çoğunluk için en az 218 sandalye gerekiyor. AP'nin seçim projeksiyonları Demokratların bu eşiği geçtiğini gösterirken bazı bölgelerde oy sayımı devam ediyor.

SENATO SEÇİMLERİNDE DEMOKRATLAR KAÇ SANDALYE KAZANDI?

ABC News tarafından 4 Kasım'da yayımlanan seçim verilerinde Demokratların Senato'da 54, Cumhuriyetçilerin ise 43 sandalyeye ulaştığı bildirildi. Henüz sonuçlanmayan yarışlar nedeniyle nihai dağılımın değişebileceği belirtildi.

Toplam 100 üyeden oluşan Senato'da çoğunluk için 51 sandalye gerekiyor. Demokratlar bu sınırı aşarak üst kanadın kontrolünü ele geçirdi.

Seçimlerde Senato'nun 33 olağan üyeliği ile iki özel seçim kapsamında toplam 35 sandalye için sandığa gidildi. Ballotpedia'nın seçim takvimine göre seçim öncesinde Cumhuriyetçiler 53, Demokratlar 45 sandalyeye sahipti. İki bağımsız senatör ise Demokratlarla birlikte hareket ediyordu.

DEMOKRATLAR HANGİ EYALETLERDE KAZANDI?

Associated Press'in sonuçlarına göre Demokratlar, daha önce Cumhuriyetçilerin elinde bulunan en az yedi Senato sandalyesini kazandı. Parti değişiminin yaşandığı eyaletler arasında Kuzey Carolina, Güney Carolina, Texas, Ohio, Kansas, Iowa ve Maine bulunuyor.

Özellikle Texas, Kansas ve Güney Carolina gibi Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde elde edilen sonuçlar, Demokratların seçim başarısının yalnızca geleneksel destek bölgeleriyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

ABC News'in yayımladığı sonuçlara göre Texas'ta Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton karşısında üstünlük sağladı. Ohio'da Demokrat Sherrod Brown, Cumhuriyetçi Jon Husted'ı geride bıraktı. Maine'de ise Demokrat Troy Jackson, Cumhuriyetçi Susan Collins karşısında seçimi kazandı.

TRUMP SEÇİMİ KAYBETTİ Mİ?

Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı değildi. ABD'de ara seçimler başkanlık makamını değiştirmiyor. Bu nedenle sonuçlar Trump'ın başkanlığı kaybettiği anlamına gelmiyor. Ancak Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluğu kaybetmesi, Trump yönetimi açısından önemli bir siyasi yenilgi olarak değerlendiriliyor.

Associated Press'in haberine göre Trump, Demokratların seçim başarısını kabul ederken sonuçların doğrudan kendisine yönelik bir ret olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Cumhuriyetçi adayların performansına öne çıkan Trump, seçim sonuçlarının kendi başkanlığıyla ilişkilendirilmesine itiraz etti.

Seçimlerin ardından Demokratların Kongre'deki çoğunluğu, Trump yönetiminin yasa tekliflerinin kabul edilmesini zorlaştırabilecek. Yeni çoğunluk ayrıca yönetimin faaliyetlerine ilişkin soruşturma ve denetim süreçlerinde daha etkili olabilecek.

ABD SEÇİMLERİNDE OY ORANLARI BELLİ OLDU MU?

ABD'deki Kongre seçimlerinde ülke genelindeki toplam oy oranı tek başına hangi partinin çoğunluğu kazandığını belirlemiyor. Temsilciler Meclisi üyeleri seçim bölgelerinde, senatörler ise eyalet düzeyinde belirleniyor. Bu nedenle Kongre'deki sandalye dağılımı, ulusal oy oranından farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

4 Kasım itibarıyla bazı seçim bölgelerinde oy sayımı sürdüğü için Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin ülke genelindeki kesin oy oranları henüz netleşmedi. AP ve ABC News gibi kuruluşların açıkladığı sandalye sayıları, resmî sonuçların kesinleşmesinden önce yapılan seçim projeksiyonlarına dayanıyor.

ABD'DE YENİ KONGRE NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

ABD Anayasası'nın 20. değişikliği uyarınca yeni Kongre'nin görev dönemi 3 Ocak 2027'de başlayacak. Seçimlerde belirlenen Temsilciler Meclisi üyeleri iki yıllık görev süresi için göreve gelirken yeni seçilen senatörlerin olağan görev süresi altı yıl olacak.

Bu takvim, Trump'ın başkanlık döneminin kalan yaklaşık iki yılında Kongre'deki yeni çoğunlukla çalışacağı anlamına geliyor. Demokratların iki kanatta da kontrolü sağlaması, bütçe görüşmeleri, federal harcamalar, dış politika ve yönetimin yasama öncelikleri açısından belirleyici olabilecek.

ABD SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

ABD'deki Kongre çoğunluğunun değişmesi, Türkiye-ABD ilişkileri bakımından da önem taşıyor. Kongre; savunma harcamaları, dış yardımlar, yaptırım düzenlemeleri ve bazı silah satışlarına ilişkin süreçlerde yetki sahibi.

Türkiye açısından özellikle savunma sanayisi iş birlikleri, bölgesel güvenlik politikaları ve ticari ilişkiler Kongre'deki siyasi dengelerden etkilenebilecek başlıklar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Demokratların çoğunluğu kazanması, Türkiye'ye yönelik belirli bir yaptırım veya yeni kararın otomatik olarak uygulanacağı anlamına gelmiyor.

Yeni Kongre'nin Türkiye ile ilgili politikalarının somut etkileri, 2027 yılında gündeme gelecek yasa teklifleri, komisyon çalışmaları ve yönetimle yürütülecek müzakereler sonucunda netleşecek.

2026 ABD ARA SEÇİMLERİNİN EN ÖNEMLİ SONUCU NE OLDU?

2026 ara seçimlerinin en önemli sonucu, Demokratların Cumhuriyetçilerden Kongre'nin iki kanadının kontrolünü devralması oldu. Associated Press'in seçim analizinde hayat pahalılığı, İran savaşı ve yönetim hakkındaki yolsuzluk endişeleri, seçmen davranışını etkileyen başlıca konular arasında gösterildi.

Trump başkanlık görevini sürdürse de Demokratların Kongre çoğunluğu, Beyaz Saray'ın yasama gündemini uygulamasını zorlaştırabilecek. ABD'deki yeni siyasi denge, 2028 başkanlık seçimlerine giden süreçte de önem taşıyacak.