Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etti. Puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılılar, önemli bir sportif başarıya imza atarken UEFA'dan kazandığı primlerle de dikkat çekti.

STUTTGART GALİBİYETİ 2,1 MİLYON EURO GETİRDİ

Alman temsilcisini mağlup eden Galatasaray, UEFA'nın galibiyet primi kapsamında kasasına 2,1 milyon euro daha koydu.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce kazandığı karşılaşmayla birlikte sarı-kırmızılı ekibin iki galibiyetten elde ettiği toplam prim 4,2 milyon euroya yükseldi.

Galatasaray, organizasyonun lig aşamasına doğrudan katılması nedeniyle de 18,62 milyon euro gelir elde etmişti. Böylece yalnızca katılım ve galibiyet primlerinden kazanılan toplam tutar 22,82 milyon euroya ulaştı.

13 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı galibiyet, tarihi bir seriyi de sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Alman takımlarına karşı oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet elde edememişti. Bu süreçte 6 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Stuttgart'ı mağlup ederek kötü seriye son verdi.

Galatasaray, Alman ekiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetini 12 Mart 2013 tarihinde Schalke 04'ü deplasmanda 3-2 yenerek elde etmişti.

İLK 24'E GİRERSE KAZANCI ARTACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir, lig aşamasındaki sıralamasına göre daha da yükselebilecek.

Sarı-kırmızılı takımın lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlaması halinde UEFA'dan 1 milyon euro ilave gelir elde etmesi bekleniyor.

Bu nedenle kalan karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, yalnızca üst tura yükselme hedefi açısından değil kulübün ekonomik kazancı bakımından da büyük önem taşıyor.

İLK 8 HEDEFİNDE 11 MİLYON EURO VAR

Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmesi durumunda 11 milyon euro ek gelir kazanma ihtimali bulunuyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılıların Avrupa'dan elde ettiği toplam gelir önemli ölçüde artacak.

GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Galatasaray'ın lig aşamasında oynayacağı dört karşılaşma şöyle:

24 Kasım: Galatasaray – Aston Villa (20.45)

8 Aralık: AEK – Galatasaray (23.00)

19 Ocak: Galatasaray – Feyenoord (20.45)

27 Ocak: PSG – Galatasaray (23.00)

Sarı-kırmızılı ekip, kalan maçlardan alacağı sonuçlarla hem üst tura yükselmeyi hem de Şampiyonlar Ligi gelirlerini artırmayı hedefliyor.