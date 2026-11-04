Türk halk müziğine uzun yıllar emek veren ve seslendirdiği türkülerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tuğrul Şan, bu kez sanat hayatıyla değil özel yaşamındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. 78 yaşındaki sanatçı, Canan Erdaş ile dünyaevine girdi.

78 YAŞINDA EVLİLİK KARARI ALDI

1948 yılında Ordu'da dünyaya gelen Tuğrul Şan, hayatını Canan Erdaş ile birleştirme kararı aldı.

Çiftin nikâhı, Ordu'da Gülyalı Belediyesi nikâh memuru tarafından kıyıldı. Yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törende çift, evlilik için birbirlerine 'evet' dedi.

Usta sanatçının 78 yaşında nikâh masasına oturması, sevenleri arasında da ilgiyle karşılandı.

ORDU VALİSİ DE NİKÂH TÖRENİNE KATILDI

Tuğrul Şan ile Canan Erdaş'ın mutluluğuna Ordu Valisi Muammer Erol da ortak oldu.

Nikâh törenine katılan Vali Erol, çifti tebrik ederek yeni yaşamlarında mutluluklar diledi. Törenin ardından çift, yakınlarının iyi dileklerini kabul etti.

TUĞRUL ŞAN KİMDİR?

Türk halk müziğinin deneyimli isimlerinden Tuğrul Şan, 1948 yılında Ordu'nun Kayadibi köyünde dünyaya geldi.

Müzik kariyerine 1970 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda başlayan Şan, 1975 yılında Türk Halk Müziği Bölümü'ne geçti. 1976 yılından itibaren solo programlarda yer alarak geniş kitlelere ulaştı.

TRT çatısı altında uzun yıllar görev yapan sanatçı, özellikle Karadeniz türküleri ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait eserleri seslendirmesiyle tanındı.

TÜRK HALK MÜZİĞİNE YILLARINI ADADI

Tuğrul Şan, 1993 yılında İstanbul Radyosu'na geçerek çalışmalarını burada sürdürdü. 1997 yılında emekli olduktan sonra müzik eğitimine yöneldi.

Açtığı müzik okulunda gençlerin enstrüman ve ses eğitimi almasına katkı sağlayan sanatçı, yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle Türk halk müziğinin tanıtılmasında önemli rol üstlendi.

TRT repertuvarına kazandırdığı derlemelerle de tanınan Şan, sanat yaşamı boyunca çok sayıda türkü seslendirdi.

78 yaşında Canan Erdaş ile hayatını birleştiren usta sanatçı, bu kez müzik kariyerinden değil mutluluğuyla söz ettirdi.