Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir ailenin düğün hazırlıklarını yasa dönüştürdü. Aydın-Denizli kara yolunda seyir halindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı yaşamını yitirdi.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, Aydın-Denizli kara yolunun Kuyucak ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (30) yönetimindeki 09 ACD 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Ardından takla atan araçta bulunan 6 kişi kazadan etkilendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

24 YAŞINDAKİ SAFİYE KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan Safiye Kaymakçı'nın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Y.Ö. (30) ile araçtaki H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR HAFTA SONRA GELİNLİK GİYECEKTİ

Kazanın ardından ortaya çıkan ayrıntı ise acıyı daha da büyüttü.

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğününün yapılacağı öğrenildi. Evlilik hazırlıkları yapan genç kadının ani ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Düğününe sayılı günler kala trafik kazasında yaşamını yitiren Kaymakçı'nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı. Otomobilin kontrolden çıkmasına neden olan koşulların belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.