Kaza, saat 23.00 sıralarında İskele sahil bandındaki Barış Manço Çocuk Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Ankara plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki korkulukları aşan araç, park alanına girerek durabildi.

Olay sırasında parkta oyun oynayan çocuklar ve onları bekleyen aileler bulunuyordu. Aracın hızla kendilerine doğru geldiğini gören vatandaşlar çocuklarını alarak güvenli alanlara kaçtı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, aracın park alanına girmesiyle birlikte çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Kazayı gören vatandaşlardan biri, "Bir anda büyük bir gürültü duyduk. Herkes çocuklarını alıp koşmaya başladı. Birkaç saniye daha geç kalınsa çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik" dedi.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak otomobilin park alanına kadar ulaşması, bölgede güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Araçta ve park çevresindeki bazı bölümlerde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kazanın ardından birçok vatandaş, özellikle akşam saatlerinde yoğun kullanılan park çevresinde daha etkili koruyucu bariyerler ve trafik güvenliği önlemleri alınması gerektiğini dile getirdi.