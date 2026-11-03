Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde iki sendika yöneticisi gözaltına alındı. 3 Kasım Salı sabahı gerçekleştirilen operasyonda, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve TÜM BEL-SEN Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt ile İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Emekli-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şerif Özdemir'in gözaltına alındığı bildirildi.

ANTALYA'DA İKİ SENDİKA YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

BirGün gazetesinin 3 Kasım 2026 tarihli haberine göre, sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarının ardından İlhan Karakurt ve Mehmet Şerif Özdemir, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İki sendika yöneticisinin işlemlerinin yapılması amacıyla Antalya'nın Uncalı bölgesindeki emniyet binasına götürüldüğü aktarıldı. Haberin yayımlandığı saatlerde gözaltı işlemlerinin hangi suçlama kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyordu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün resmî internet sitesinde erişilebilen duyurular arasında, söz konusu iki sendika yöneticisinin gözaltına alınmasına ilişkin doğrulanmış bir açıklamaya ulaşılamadı. Bu nedenle operasyonun gerekçesi ve soruşturmanın kapsamı henüz resmî olarak netleşmedi.

AVUKATLAR EMNİYETTE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

BirGün'ün aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan yöneticilerin avukatları emniyette görüşmelerini sürdürürken Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk ve sendika üyeleri de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde beklemeye başladı.

TÜM BEL-SEN Genel Merkezi ise İlhan Karakurt'un gözaltına alınmasına tepki göstererek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sendika yönetimi, gözaltı uygulamasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Gözaltına alınan kişilerin adliyeye sevk edilip edilmeyeceği ve haklarında herhangi bir adli tedbir uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin henüz doğrulanmış bir karar açıklanmadı.

COP31 ANTALYA'DA 9 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Operasyon, Antalya'nın uluslararası iklim müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazırlandığı dönemde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Zirve kapsamında kentte alınacak önlemler, resmî kurumların yayımladığı belgelere de yansıdı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının duyurduğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğünün 23 Ekim 2026 tarihli ve E-87932701-215.02.02-4068012 sayılı yazısında COP31 nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemeleri ayrıntılandırıldı.

Söz konusu belgede Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 29 Eylül 2026 tarihli yazısına ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 30 Eylül 2026 tarihli, 2026/09-491 sayılı kararına atıf yapıldı.

Resmî yazıya göre 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde şehirlerarası otobüsler ile ağır vasıta araçlarına yönelik 22.00-06.00 saatleri arasında çalışma düzenlemesi öngörülürken zirve alanı çevresinde park kısıtlamaları da planlandı. Bu kararlar COP31 hazırlıkları kapsamında alınan trafik tedbirlerini gösteriyor; sendika yöneticilerine yönelik gözaltı işlemleriyle doğrudan bağlantı kuran bir bilgi içermiyor.

ANTALYA'DA 14 KASIM İÇİN YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Gözaltıların gerçekleşmesinden bir gün önce, 2 Kasım Pazartesi günü Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından COP31 kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin basın toplantısı gerçekleştirilmişti.

Medyascope ve Antalya Kent Haber'in aktardığı toplantıda, 14 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Aydın Kanza Parkı'nda toplanılması ve saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'na yürünmesi planı kamuoyuna duyuruldu.

Yaşamı Savunuyoruz başlığıyla duyurulan etkinlikte iklim politikaları, çevre sorunları ve toplumsal taleplerin gündeme getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca 9-13 Kasım tarihlerinde Eğitim-Sen Antalya Şubesinde COP31 müzakerelerine ilişkin izleme toplantıları yapılması planlanıyor.

Ancak 3 Kasım'daki gözaltıların bu etkinliklerle bağlantılı olduğuna ilişkin yetkili makamlardan doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Operasyonun COP31 öncesinde gerçekleştirilmiş olması, tek başına soruşturmanın zirve veya planlanan gösteriler nedeniyle başlatıldığını göstermiyor.

SENDİKALARIN COP31 TAKVİMİNDEKİ TALEPLERİ

Antalya'daki iklim zirvesi öncesinde sendikaların gündeminde yalnızca gösteri ve toplantılar bulunmuyor. İklim Adaleti Forumu tarafından yayımlanan çağrı metninde, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında COP31 etkinliklerine katılmak isteyen kamu çalışanlarına idari izin, özel sektör çalışanlarına ise ücretli izin verilmesi talep edildi.

Forumun duyurusunda ayrıca iklim politikalarına ilişkin karar alma süreçlerinde sendikaların, meslek örgütlerinin ve yerel toplulukların temsil edilmesi istendi. Antalya'da 15-17 Kasım tarihlerinde ayrı bir İklim Adaleti Forumu düzenlenmesi de planlanıyor.

Bu gelişmeler, COP31 öncesinde Antalya'daki sendikal örgütlerin hem çalışma yaşamına ilişkin taleplerini hem de iklim politikalarına yönelik görüşlerini kamuoyuna taşımaya hazırlandığını ortaya koyuyor.

GÖZALTI GEREKÇESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

3 Kasım 2026 itibarıyla İlhan Karakurt ve Mehmet Şerif Özdemir hakkındaki gözaltı işlemlerinin hukuki gerekçesi kamuoyuna açıklanmış değil. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı veya Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden gelecek resmî açıklama, soruşturmanın kapsamının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

İki sendika yöneticisinin gözaltına alınması, haklarında suç işlendiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak açıklamalar ve verilecek adli kararlar doğrultusunda dosyanın hukuki durumu netleşecek.