Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ters yönde ilerlerken bir araca çarpan motosiklet sürücüsü, kazanın ardından yoluna devam etti. Polis ekiplerinin takibe aldığı ehliyetsiz sürücü, ikinci kez hafif ticari araçla çarpışarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosikletlinin Batuhan K. olduğu öğrenildi.

Olay, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Güllük Caddesi ile Tonguç Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 BYJ 901 plakalı motosikleti kullanan Batuhan K., Güllük Caddesi'nde trafik akışının ters yönünde ilerlerken 07 BNJ 835 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İLK KAZADAN SONRA MOTOSİKLETİNE BİNİP UZAKLAŞTI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden düşen sürücü, yeniden ayağa kalkarak aracına bindi. Kazanın ardından durmak yerine ters yönde ilerlemeyi sürdüren motosikletli, karşı yönden gelen araçlar için tehlike oluşturdu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Motorize yunus timleri, trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsünü takibe aldı.

POLİS TAKİBİNDE İKİNCİ KAZA

Takip sırasında Muratpaşa Mahallesi 588 Sokak'a ulaşan motosiklet sürücüsü, bu kez 07 AYZ 448 plakalı başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosikletli, bir süre sürüklendikten sonra kaldırım taşlarına çarparak durabildi.

İkinci kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Batuhan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ

Olayın ardından motosikleti kullanan Batuhan K.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenildi. Böylece aynı güzergâhta iki ayrı kazaya karışan motosikletlinin ehliyetsiz araç kullandığı da ortaya çıktı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 40 BİN TL

27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu değişikliğine göre, sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanan kişilere 40 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Aracın kullanılmasına izin veren işleten için de 40 bin TL ceza öngörülüyor. Bu düzenleme, Antalya'daki kazada gündeme gelen ehliyetsiz araç kullanma ihlalinin hukuki karşılığını ortaya koyuyor.

Aynı düzenlemenin 46. maddesi kapsamında, yerleşim yeri içerisindeki bölünmüş yollarda ters yönde araç kullanılması durumunda 20 bin TL idari para cezası uygulanabiliyor. Ancak olayın yaşandığı yolun hukuki niteliği ve sürücüye hangi maddelerden işlem yapıldığı konusunda doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

İhlas Haber Ajansı'nın 2 Kasım 2026 tarihli haberinde, sürücünün iki ayrı hafif ticari araçla çarpıştığı ve ikinci kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sürücü hakkında uygulanan idari yaptırımlar ile kazalara ilişkin adli işlemlerin sonucuna dair henüz doğrulanmış ek bilgi bulunmuyor.