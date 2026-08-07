Yeni Parti Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Antalya sahillerinde yoğunlaşan plastik ve mikroplastik atık sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle hazırlanan soru önergesinde, kirliliğin kaynağının tespit edilmesi ve deniz ekosistemini koruyacak acil tedbirlerin devreye alınması istendi.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Konyaaltı Sahili'nden başlayıp Sarısu, Çamyuva, Alacasu, Phaselis, Tekirova ve Çıralı'ya uzanan kıyı şeridinde deniz yüzeyinde biriken atıklar belirgin hale geldi. Coşar, hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin kirlilikten şikayetçi olduğunu, ancak sorunun kaynağına dair resmi bir bilgilendirme yapılmadığını bildirdi.

GREENPEACE BULGULARI VE GERİ DÖNÜŞÜM İDDİASI

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in bölgedeki yüksek mikroplastik oranlarına dair raporlarını hatırlatan Coşar, kirlilik ile geri dönüşüm tesisleri arasında bir bağlantı olup olmadığının bilimsel verilerle araştırılmasını talep etti. Bakan Kurum'a yöneltilen sorularda, Greenpeace açıklamaları sonrası bağımsız bir inceleme yapılıp yapılmadığı ve kirliliğin içme suyu, tarım alanları ile gıda zinciri üzerindeki etkilerine dair bir izleme programının varlığı gündeme getirildi.

MİKROPLASTİKLER EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLİYOR?

Boyutları 5 milimetreden küçük olan mikroplastik parçacıklar, deniz canlıları tarafından tüketildiğinde besin zincirine dahil olarak insan sağlığını doğrudan riske atıyor. Akdeniz havzasında su kalitesinin düşmesi, yalnızca denizel yaşamı değil, aynı zamanda bölgenin en büyük gelir kaynağı olan kıyı turizmini de doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Antalya denizlerinin korunmasının halk sağlığı ve turizm sektörü için hayati önem taşıdığını vurgulayan Coşar, Bakanlığın kirlilik kaynağını bulmak için hızlıca harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Kıyı bandındaki su kalitesi tartışmaları, deniz turizminin yoğun olduğu Alanya ve çevresindeki turizm sektörü temsilcileri tarafından da muhtemel etkileri sebebiyle yakından takip ediliyor.